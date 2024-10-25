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Группировка "Центр" за неделю отразила 72 контратаки ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
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13:13 25.10.2024 (обновлено: 13:21 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/minoborony-1980042214.html
Группировка "Центр" за неделю отразила 72 контратаки ВСУ
Группировка "Центр" за неделю отразила 72 контратаки ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
Группировка "Центр" за неделю отразила 72 контратаки ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3130 военнослужащих, 28 боевых... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:13
2024-10-25T13:21
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции и четыре американские боевые машины пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух соединений нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Отражены 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в их числе бронетранспортер VAB производства Франции, а также произведенные в США четыре боевые машины пехоты Bradley, семь бронетранспортеров М113 и М1117 и две боевые бронированные машины HMMWV", - сказано в недельной сводке министерства.Кроме того, уничтожены 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля.
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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" за неделю отразила 72 контратаки ВСУ

ВСУ за неделю потеряли более трех тысяч солдат в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции и четыре американские боевые машины пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух соединений нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Отражены 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в их числе бронетранспортер VAB производства Франции, а также произведенные в США четыре боевые машины пехоты Bradley, семь бронетранспортеров М113 и М1117 и две боевые бронированные машины HMMWV", - сказано в недельной сводке министерства.
Кроме того, уничтожены 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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