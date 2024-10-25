https://ria.ru/20241025/minoborony-1980042214.html

Группировка "Центр" за неделю отразила 72 контратаки ВСУ

Группировка "Центр" за неделю отразила 72 контратаки ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024

Группировка "Центр" за неделю отразила 72 контратаки ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3130 военнослужащих, 28 боевых... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:13

2024-10-25T13:13

2024-10-25T13:21

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение недели отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции и четыре американские боевые машины пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, двух соединений нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Отражены 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, в их числе бронетранспортер VAB производства Франции, а также произведенные в США четыре боевые машины пехоты Bradley, семь бронетранспортеров М113 и М1117 и две боевые бронированные машины HMMWV", - сказано в недельной сводке министерства.Кроме того, уничтожены 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)