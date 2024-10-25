https://ria.ru/20241025/minfin-1980160397.html
Минфин: Россия поддерживает интеграцию глобальных и региональных институтов
Минфин: Россия поддерживает интеграцию глобальных и региональных институтов - РИА Новости, 25.10.2024
Минфин: Россия поддерживает интеграцию глобальных и региональных институтов
Россия поддерживает интеграцию глобальных и региональных институтов, поскольку это было бы наилучшим результатом для всех в мире, заявил РИА Новости заместитель РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:46
2024-10-25T18:46
2024-10-25T18:46
россия
вашингтон (штат)
мвф
всемирный банк
министерство финансов рф (минфин россии)
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Россия поддерживает интеграцию глобальных и региональных институтов, поскольку это было бы наилучшим результатом для всех в мире, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Нам бы хотелось видеть интеграцию глобальных институтов, региональных институтов. Это было бы самым лучшим результатом для всех в мире, для мировой экономики", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Как отметил Чебесков, Запад часто воспринимает в штыки что-то новое, возникающие альтернативы. "То есть воспринимают это как некую угрозу для их интересов, как угрозу для их конкурентного преимущества и положения в мире. Мы, конечно, сталкиваемся тоже с определенными проблемами. Это ключевая часть причин геополитической и геоэкономической фрагментации", - заключил замглавы Минфина РФ.
https://ria.ru/20240502/vstrechi-1943402737.html
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россия, вашингтон (штат), мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Вашингтон (штат), МВФ, Всемирный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин: Россия поддерживает интеграцию глобальных и региональных институтов
Чебесков: интеграция глобальных институтов была бы полезна для всех в мире