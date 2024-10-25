https://ria.ru/20241025/minfin-1980156426.html

Минфин: роль МВФ и Всемирного банка будет снижаться при их политизации

Минфин: роль МВФ и Всемирного банка будет снижаться при их политизации - РИА Новости, 25.10.2024

Минфин: роль МВФ и Всемирного банка будет снижаться при их политизации

Сложно сказать, что ждет Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк и будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:29

2024-10-25T18:29

2024-10-25T18:29

экономика

россия

мвф

всемирный банк

министерство финансов рф (минфин россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Сложно сказать, что ждет Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк и будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Сложно говорить о том, что ждет эти институты, потому что мы стоим действительно на развилке: будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям или не будут", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Замминистра подчеркнул, что, если данные международные организации будут адаптироваться, то продолжат развиваться, помогать всем экономикам и странам с низким уровнем дохода."Если же продолжится политизация этих институтов, если не будет достигнуто справедливое распределение ролей, в том числе руководящих должностей в этих институтах для стран с развивающимися экономиками, то роль этих институтов постепенно будет снижаться", - добавил Чебесков.

https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980151405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии), в мире