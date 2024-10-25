https://ria.ru/20241025/minfin-1980156426.html
Минфин: роль МВФ и Всемирного банка будет снижаться при их политизации
Минфин: роль МВФ и Всемирного банка будет снижаться при их политизации - РИА Новости, 25.10.2024
Минфин: роль МВФ и Всемирного банка будет снижаться при их политизации
Сложно сказать, что ждет Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк и будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:29
2024-10-25T18:29
2024-10-25T18:29
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Сложно сказать, что ждет Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк и будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Сложно говорить о том, что ждет эти институты, потому что мы стоим действительно на развилке: будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям или не будут", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Замминистра подчеркнул, что, если данные международные организации будут адаптироваться, то продолжат развиваться, помогать всем экономикам и странам с низким уровнем дохода."Если же продолжится политизация этих институтов, если не будет достигнуто справедливое распределение ролей, в том числе руководящих должностей в этих институтах для стран с развивающимися экономиками, то роль этих институтов постепенно будет снижаться", - добавил Чебесков.
https://ria.ru/20241025/chebeskov-1980151405.html
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экономика, россия, мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии), в мире
Экономика, Россия, МВФ, Всемирный банк, Министерство финансов РФ (Минфин России), В мире
Минфин: роль МВФ и Всемирного банка будет снижаться при их политизации
Чебесков: сложно сказать, адаптируются ли МВФ и Всемирный банк к новым реалиям
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Сложно сказать, что ждет Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк и будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Сложно говорить о том, что ждет эти институты, потому что мы стоим действительно на развилке: будут ли эти институты адаптированы к нынешним реалиям или не будут", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне
.
Замминистра подчеркнул, что, если данные международные организации будут адаптироваться, то продолжат развиваться, помогать всем экономикам и странам с низким уровнем дохода.
"Если же продолжится политизация этих институтов, если не будет достигнуто справедливое распределение ролей, в том числе руководящих должностей в этих институтах для стран с развивающимися экономиками, то роль этих институтов постепенно будет снижаться", - добавил Чебесков.