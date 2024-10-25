Рейтинг@Mail.ru
Минфин назвал причины дальнейшей деглобализации - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 25.10.2024 (обновлено: 18:28 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/minfin-1980153930.html
Минфин назвал причины дальнейшей деглобализации
Минфин назвал причины дальнейшей деглобализации - РИА Новости, 25.10.2024
Минфин назвал причины дальнейшей деглобализации
Если международная валютно-финансовая система не изменится, то мир ждет дальнейшая фрагментация и деглобализация, заявил РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:18
2024-10-25T18:28
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
всемирный банк
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_b6e17a6b7842fa2b1a5ef598cb7f8892.jpg
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Если международная валютно-финансовая система не изменится, то мир ждет дальнейшая фрагментация и деглобализация, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Если у нас не будет меняться международная валютная финансовая система, если она не будет трансформироваться и адаптироваться, то неизбежна дальнейшая фрагментация и деглобализация", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков уточнил, что Россия и страны-партнеры не стремятся к этому, но действия Запада не оставляют другого выбора, кроме поисков альтернативы.
https://ria.ru/20241025/instrument-1980150072.html
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e4331368575ff7175ec071c755585157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), всемирный банк, вашингтон (штат)
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Всемирный банк, Вашингтон (штат)
Минфин назвал причины дальнейшей деглобализации

Минфин: если мировую финансовую систему не изменят, то мир ждет деглобализация

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Если международная валютно-финансовая система не изменится, то мир ждет дальнейшая фрагментация и деглобализация, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Если у нас не будет меняться международная валютная финансовая система, если она не будет трансформироваться и адаптироваться, то неизбежна дальнейшая фрагментация и деглобализация", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Чебесков уточнил, что Россия и страны-партнеры не стремятся к этому, но действия Запада не оставляют другого выбора, кроме поисков альтернативы.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Минфин: ЕС и США хотят сделать МВФ инструментом политического давления
Вчера, 18:08
 
РоссияЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Всемирный банкВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала