https://ria.ru/20241025/minfin-1980153930.html

Минфин назвал причины дальнейшей деглобализации

Минфин назвал причины дальнейшей деглобализации - РИА Новости, 25.10.2024

Минфин назвал причины дальнейшей деглобализации

Если международная валютно-финансовая система не изменится, то мир ждет дальнейшая фрагментация и деглобализация, заявил РИА Новости заместитель министра... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:18

2024-10-25T18:18

2024-10-25T18:28

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

всемирный банк

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Если международная валютно-финансовая система не изменится, то мир ждет дальнейшая фрагментация и деглобализация, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Если у нас не будет меняться международная валютная финансовая система, если она не будет трансформироваться и адаптироваться, то неизбежна дальнейшая фрагментация и деглобализация", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков уточнил, что Россия и страны-партнеры не стремятся к этому, но действия Запада не оставляют другого выбора, кроме поисков альтернативы.

https://ria.ru/20241025/instrument-1980150072.html

россия

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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), всемирный банк, вашингтон (штат)