https://ria.ru/20241025/minfin-1980147701.html
Минфин назвал использование российских активов воровством
Минфин назвал использование российских активов воровством - РИА Новости, 25.10.2024
Минфин назвал использование российских активов воровством
Предоставление "Большой семеркой" займа Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ является воровством, но у России есть инструментарий РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:03
2024-10-25T18:03
2024-10-25T18:11
экономика
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министерство финансов рф (минфин россии)
россия
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Предоставление "Большой семеркой" займа Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ является воровством, но у России есть инструментарий внутри страны для ответных мер, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Это, по сути, воровство наших активов, но со своей стороны, и сегодня об этом говорил министр финансов Антон Германович Силуанов, со своей стороны у нас есть инструментарий, принятые решения, которые позволят нам принимать зеркальные меры", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков добавил, что заморозка активов, которая произошла в 2022 году, была неправомерной и ввела к дестабилизации финансовых рынков, а ответные действия России являются скорее вынужденной мерой."Мы понимаем, что финансовая система лучше функционирует без таких односторонних мер", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html
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экономика, украина, министерство финансов рф (минфин россии), россия, всемирный банк, вашингтон (штат), мвф
Экономика, Украина, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Всемирный банк, Вашингтон (штат), МВФ
Минфин назвал использование российских активов воровством
Минфин: заем Украине с погашением от российских активов является воровством