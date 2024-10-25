https://ria.ru/20241025/minfin-1980147701.html

Минфин назвал использование российских активов воровством

Минфин назвал использование российских активов воровством - РИА Новости, 25.10.2024

Минфин назвал использование российских активов воровством

Предоставление "Большой семеркой" займа Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ является воровством, но у России есть инструментарий РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:03

2024-10-25T18:03

2024-10-25T18:11

экономика

украина

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

всемирный банк

вашингтон (штат)

мвф

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Предоставление "Большой семеркой" займа Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ является воровством, но у России есть инструментарий внутри страны для ответных мер, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."Это, по сути, воровство наших активов, но со своей стороны, и сегодня об этом говорил министр финансов Антон Германович Силуанов, со своей стороны у нас есть инструментарий, принятые решения, которые позволят нам принимать зеркальные меры", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков добавил, что заморозка активов, которая произошла в 2022 году, была неправомерной и ввела к дестабилизации финансовых рынков, а ответные действия России являются скорее вынужденной мерой."Мы понимаем, что финансовая система лучше функционирует без таких односторонних мер", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html

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экономика, украина, министерство финансов рф (минфин россии), россия, всемирный банк, вашингтон (штат), мвф