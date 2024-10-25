https://ria.ru/20241025/minenergo-1980098937.html

Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела замминистра энергетики

Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела замминистра энергетики - РИА Новости, 25.10.2024

Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта дела замминистра энергетики

Никулинский суд Москвы арестовал руководителя кузбасского филиала ГУРШ Асельдира Раджабова по делу о мошенничестве, в рамках которого был задержан замминистра... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:36

2024-10-25T15:36

2024-10-25T15:36

происшествия

россия

москва

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

анатолий яновский

наталия конева

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Никулинский суд Москвы арестовал руководителя кузбасского филиала ГУРШ Асельдира Раджабова по делу о мошенничестве, в рамках которого был задержан замминистра энергетики РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Раджабова Асельдира Абдурахмановича меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья Наталия Фигурина. Защита настаивала на избрании домашнего ареста. В обоснование адвокаты представили выписной эпикриз о наличии у Раджабова ишемической болезни сердца и операциях по зондированию. Кроме того, защита представила сведения о его наградах. Прокурор же заметил, что данные заболевания не входят в перечень препятствующих нахождению в СИЗО. Раджабов - фигурант дела о мошенничестве, в рамках которого были задержаны действующий и бывший замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и Анатолий Яновский. Суд в пятницу первого отправил под домашний арест, второго – под стражу. Кроме того, была арестована замдиректора ФГУП "ГУРШ" Наталья Конева. Подведомственное Минэнерго Федеральное государственное бюджетное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ФГБУ "ГУРШ") с 1998 года принимает самое непосредственное участие в процессах, связанных с реструктуризацией угольной отрасли России. По версии МВД, в период с 2014 по 2023 годы должностные лица Минэнерго заключили контракты на выполнение подрядных работ по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов, но "фактически работы были проведены не в полном объеме". Акты их приемки и экспертные заключения, которые стали основанием для перечисления средств, согласованы и подписаны представителями Минэнерго и уполномоченного бюджетного госучреждения. В конце июня двоим участникам криминальной схемы были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщало МВД. В дальнейшем "оперативники задокументировали возможную причастность к хищениям бюджетных средств в особо крупном размере должностных лиц из числа руководящего состава министерства энергетики Российской Федерации", отмечали в ведомстве.

https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html

https://ria.ru/20241025/sk-1980030134.html

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происшествия, россия, москва, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), анатолий яновский, наталия конева, министерство энергетики рф (минэнерго россии)