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В ФРГ предприняли более 3700 попыток нелегально пересечь границу, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
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13:08 25.10.2024 (обновлено: 13:18 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/migratsiya-1980041443.html
В ФРГ предприняли более 3700 попыток нелегально пересечь границу, пишут СМИ
В ФРГ предприняли более 3700 попыток нелегально пересечь границу, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
В ФРГ предприняли более 3700 попыток нелегально пересечь границу, пишут СМИ
Немецкая полиция зафиксировала более 3700 попыток незаконного пересечения границы ФРГ в первые недели после введения в начале сентября временных мер контроля на РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:08
2024-10-25T13:18
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Немецкая полиция зафиксировала более 3700 попыток незаконного пересечения границы ФРГ в первые недели после введения в начале сентября временных мер контроля на сухопутных границах страны, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные органов власти. "В первые 23 дня после введения мер контроля на немецких границах федеральная полиция зафиксировала 3778 попыток несанкционированного въезда", - говорится в публикации издания. По данным Spiegel, из этого количества, зафиксированного в период с 16 сентября по 8 октября, 2462 людям было отказано во въезде в ФРГ, ещё 100 человек получили отказ, так как уже были ранее депортированы из страны. Полиция также задержала в общей сложности около 600 человек при попытке пересечь границу, из них около 60 находились в розыске как правые экстремисты, исламисты или левые экстремисты. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
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в мире, германия
В мире, Германия
В ФРГ предприняли более 3700 попыток нелегально пересечь границу, пишут СМИ

Spiegel: полиция Германии зафиксировала более 3700 попыток незаконного въезда

© AP Photo / Markus SchreiberОдна из сухопутных границ Германии
Одна из сухопутных границ Германии - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Одна из сухопутных границ Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Немецкая полиция зафиксировала более 3700 попыток незаконного пересечения границы ФРГ в первые недели после введения в начале сентября временных мер контроля на сухопутных границах страны, сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные органов власти.
"В первые 23 дня после введения мер контроля на немецких границах федеральная полиция зафиксировала 3778 попыток несанкционированного въезда", - говорится в публикации издания.
По данным Spiegel, из этого количества, зафиксированного в период с 16 сентября по 8 октября, 2462 людям было отказано во въезде в ФРГ, ещё 100 человек получили отказ, так как уже были ранее депортированы из страны.
Полиция также задержала в общей сложности около 600 человек при попытке пересечь границу, из них около 60 находились в розыске как правые экстремисты, исламисты или левые экстремисты.
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер 9 сентября распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. В объяснительном письме Европейской комиссии Фезер заявила, что ресурсы страны и её федеральных земель по принятию мигрантов "практически исчерпаны".
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