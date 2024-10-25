https://ria.ru/20241025/migranty-1980188955.html

В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов

В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов - РИА Новости, 25.10.2024

В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении законопроект о запрете посредничества при проведении... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T22:19

2024-10-25T22:19

2024-10-25T22:19

общество

госдума рф

снг

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении законопроект о запрете посредничества при проведении экзаменов для мигрантов, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроект № 729100-8 "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - сказано в документе. Комитет также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 29 октября.

https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html

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общество, госдума рф, снг