https://ria.ru/20241025/migranty-1980188955.html
В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов
В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов - РИА Новости, 25.10.2024
В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении законопроект о запрете посредничества при проведении... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T22:19
2024-10-25T22:19
2024-10-25T22:19
общество
госдума рф
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156043/87/1560438775_0:106:3151:1878_1920x0_80_0_0_3d8a178aadb12ee1c1eb39421e76a387.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении законопроект о запрете посредничества при проведении экзаменов для мигрантов, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроект № 729100-8 "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - сказано в документе. Комитет также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 29 октября.
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156043/87/1560438775_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_f11ef81df95da60213e7c3c9169532d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, снг
Общество, Госдума РФ, СНГ
В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов
Комитет ГД одобрил ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов