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В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов - РИА Новости, 25.10.2024
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22:19 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/migranty-1980188955.html
В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов
В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов - РИА Новости, 25.10.2024
В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении законопроект о запрете посредничества при проведении... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T22:19
2024-10-25T22:19
общество
госдума рф
снг
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении законопроект о запрете посредничества при проведении экзаменов для мигрантов, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроект № 729100-8 "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - сказано в документе. Комитет также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 29 октября.
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975847931.html
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общество, госдума рф, снг
Общество, Госдума РФ, СНГ
В ГД одобрили ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов

Комитет ГД одобрил ко II чтению запрет посредничества при экзаменах у мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате рассмотреть 29 октября и принять во втором чтении законопроект о запрете посредничества при проведении экзаменов для мигрантов, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении законопроект № 729100-8 "О внесении изменений в статью 151 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - сказано в документе.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 29 октября.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Госдуму внесли проект о совершенных нелегальными мигрантами преступлениях
2 октября, 02:09
 
ОбществоГосдума РФСНГ
 
 
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