https://ria.ru/20241025/mid-1980018365.html

В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше

В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше - РИА Новости, 25.10.2024

В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше

Ответ России на закрытие генконсульства в Польше будет разработан в достаточно сжатые сроки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:21

2024-10-25T12:21

2024-10-25T12:21

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познань

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ответ России на закрытие генконсульства в Польше будет разработан в достаточно сжатые сроки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала. Ранее Захарова заявила РИА Новости в связи с отъездом дипломатов РФ из-за закрытия генконсульства в Познани, что польским дипломатам нужно приготовиться. "Ответ будет проработан со всеми нашими соответствующими ведомствами. Естественно, этот ответ будет разработан, как и другие ответы, в достаточно сжатые сроки", - сказала Захарова. В октябре МИД Польши сообщил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани, в том числе три дипломата, должны будут покинуть Польшу в связи с решением польских властей закрыть данное представительство.

https://ria.ru/20241024/zakharova-1979825563.html

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польша

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в мире, россия, польша, познань, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)