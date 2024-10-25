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В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше - РИА Новости, 25.10.2024
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12:21 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/mid-1980018365.html
В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше
В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше - РИА Новости, 25.10.2024
В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше
Ответ России на закрытие генконсульства в Польше будет разработан в достаточно сжатые сроки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:21
2024-10-25T12:21
в мире
россия
польша
познань
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ответ России на закрытие генконсульства в Польше будет разработан в достаточно сжатые сроки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала. Ранее Захарова заявила РИА Новости в связи с отъездом дипломатов РФ из-за закрытия генконсульства в Познани, что польским дипломатам нужно приготовиться. "Ответ будет проработан со всеми нашими соответствующими ведомствами. Естественно, этот ответ будет разработан, как и другие ответы, в достаточно сжатые сроки", - сказала Захарова. В октябре МИД Польши сообщил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани, в том числе три дипломата, должны будут покинуть Польшу в связи с решением польских властей закрыть данное представительство.
https://ria.ru/20241024/zakharova-1979825563.html
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в мире, россия, польша, познань, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Польша, Познань, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД пообещали скорый ответ на закрытие генконсульства в Польше

МИД: ответ на закрытие генконсульства в Познани будет разработан в сжатые сроки

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ответ России на закрытие генконсульства в Польше будет разработан в достаточно сжатые сроки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
Ранее Захарова заявила РИА Новости в связи с отъездом дипломатов РФ из-за закрытия генконсульства в Познани, что польским дипломатам нужно приготовиться.
"Ответ будет проработан со всеми нашими соответствующими ведомствами. Естественно, этот ответ будет разработан, как и другие ответы, в достаточно сжатые сроки", - сказала Захарова.
В октябре МИД Польши сообщил, что десять сотрудников генерального консульства России в Познани, в том числе три дипломата, должны будут покинуть Польшу в связи с решением польских властей закрыть данное представительство.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
"Пора и честь знать". Захарова обратилась к польским дипломатам
24 октября, 15:21
 
В миреРоссияПольшаПознаньМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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