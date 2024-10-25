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Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии метро получит металлоизоляцию - РИА Новости, 25.10.2024
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14:07 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/metro-1979991913.html
Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии метро получит металлоизоляцию
Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии метро получит металлоизоляцию - РИА Новости, 25.10.2024
Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии метро получит металлоизоляцию
На строящейся Рублево-Архангельской линии московского метро применят металлоизоляцию для гидрозащиты тоннеля, прокладываемого между станциями "Бульвар Генерала... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:07
2024-10-25T14:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На строящейся Рублево-Архангельской линии московского метро применят металлоизоляцию для гидрозащиты тоннеля, прокладываемого между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что для использования данного типа защиты утвердили дополнительное проектное решение."Работы будут вестись на глубине около 20 метров. На ряде участков со сложными водонасыщенными грунтами и водосточными коммуникациями строители планируют использовать, помимо стандартных резиновых уплотнителей для железобетонных блоков, металлические элементы с завариванием стыков: таким образом будет образована своеобразная труба внутри тоннеля. Проходка займет около пяти месяцев", – цитирует заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Ефимов пояснил, что с учетом гидрогеологии трассы тоннеля оказалось необходимым использование дополнительной металлической гидроизоляции. Это поможет усилить защиту от подземных грунтовых вод.Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что тоннелепроходческий комплекс "Лилия" приступил к проходке тоннеля протяженностью 850 метров от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора". Также для прокладывания Рублево-Архангельской ветки применяют щиты "София", "Натали" и "Виктория".Кроме того, в сообщении отмечается, что после открытия Рублево-Архангельской линии транспортная доступность улучшится для 1 миллиона москвичей.
https://ria.ru/20241005/efimov-1976424569.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской линии метро получит металлоизоляцию

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На строящейся Рублево-Архангельской линии московского метро применят металлоизоляцию для гидрозащиты тоннеля, прокладываемого между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный Бор", рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что для использования данного типа защиты утвердили дополнительное проектное решение.
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"Работы будут вестись на глубине около 20 метров. На ряде участков со сложными водонасыщенными грунтами и водосточными коммуникациями строители планируют использовать, помимо стандартных резиновых уплотнителей для железобетонных блоков, металлические элементы с завариванием стыков: таким образом будет образована своеобразная труба внутри тоннеля. Проходка займет около пяти месяцев", – цитирует заммэра пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Ефимов пояснил, что с учетом гидрогеологии трассы тоннеля оказалось необходимым использование дополнительной металлической гидроизоляции. Это поможет усилить защиту от подземных грунтовых вод.
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал, что тоннелепроходческий комплекс "Лилия" приступил к проходке тоннеля протяженностью 850 метров от станции "Бульвар Генерала Карбышева" до "Серебряного Бора". Также для прокладывания Рублево-Архангельской ветки применяют щиты "София", "Натали" и "Виктория".
Кроме того, в сообщении отмечается, что после открытия Рублево-Архангельской линии транспортная доступность улучшится для 1 миллиона москвичей.
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