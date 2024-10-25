https://ria.ru/20241025/medsestra-1979949891.html
Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны
Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны - РИА Новости, 25.10.2024
Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны
Медсестра из Калининграда подписала контракт с министерством обороны РФ после начала СВО, чтобы продолжить семейную династию женщин-военных медиков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T03:51
2024-10-25T03:51
2024-10-25T04:27
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 25 окт - РИА Новости. Медсестра из Калининграда подписала контракт с министерством обороны РФ после начала СВО, чтобы продолжить семейную династию женщин-военных медиков. "Бабушка моя по отцовской линии, она в Великой Отечественной была главным фельдшером в медпункте. Мама моя принимала эпидемию чумы в Туркменистане. Тоже медаль имеет за заслуги. Ну а я, вот видите, по их стопам тоже как патриот своей России - Родины пошла. Потому что знаю, что раз у меня выложен стержень, я тоже должна внести свою лепту династии", - рассказала операционная медсестра с позывным "Тигра". Военнослужащая добавила, что готовилась к подписанию контракта с начала СВО и не пожалела о своём решении, поскольку получила бесценный опыт и оказала помощь многим бойцам. Сейчас она служит в госпитале на каховском направлении в Херсонской области. "Когда наш президент объявил спецоперацию, я уже стала психологически себя готовить. Я ждала, когда будет набор медиков. И все. И я вот сразу пошла, как бы с военным билетом уже стояла в военкомате... Мы своих не бросаем. И самое главное, что здесь действительно есть и чему научиться", - объяснила военнослужащая с позывным "Тигра".
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979836603.html
https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, калининград, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калининград, Херсонская область , Безопасность
Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны
Медсестра из Калининграда подписала контракт с Минобороны после начала СВО
СКАДОВСК (Херсонская обл.), 25 окт - РИА Новости. Медсестра из Калининграда подписала контракт с министерством обороны РФ после начала СВО, чтобы продолжить семейную династию женщин-военных медиков.
"Бабушка моя по отцовской линии, она в Великой Отечественной была главным фельдшером в медпункте. Мама моя принимала эпидемию чумы в Туркменистане. Тоже медаль имеет за заслуги. Ну а я, вот видите, по их стопам тоже как патриот своей России - Родины пошла. Потому что знаю, что раз у меня выложен стержень, я тоже должна внести свою лепту династии", - рассказала операционная медсестра с позывным "Тигра".
Военнослужащая добавила, что готовилась к подписанию контракта с начала СВО и не пожалела о своём решении, поскольку получила бесценный опыт и оказала помощь многим бойцам. Сейчас она служит в госпитале на каховском направлении в Херсонской области
.
"Когда наш президент объявил спецоперацию, я уже стала психологически себя готовить. Я ждала, когда будет набор медиков. И все. И я вот сразу пошла, как бы с военным билетом уже стояла в военкомате... Мы своих не бросаем. И самое главное, что здесь действительно есть и чему научиться", - объяснила военнослужащая с позывным "Тигра".