https://ria.ru/20241025/medsestra-1979949891.html

Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны

Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны - РИА Новости, 25.10.2024

Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны

Медсестра из Калининграда подписала контракт с министерством обороны РФ после начала СВО, чтобы продолжить семейную династию женщин-военных медиков. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T03:51

2024-10-25T03:51

2024-10-25T04:27

специальная военная операция на украине

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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 25 окт - РИА Новости. Медсестра из Калининграда подписала контракт с министерством обороны РФ после начала СВО, чтобы продолжить семейную династию женщин-военных медиков. "Бабушка моя по отцовской линии, она в Великой Отечественной была главным фельдшером в медпункте. Мама моя принимала эпидемию чумы в Туркменистане. Тоже медаль имеет за заслуги. Ну а я, вот видите, по их стопам тоже как патриот своей России - Родины пошла. Потому что знаю, что раз у меня выложен стержень, я тоже должна внести свою лепту династии", - рассказала операционная медсестра с позывным "Тигра". Военнослужащая добавила, что готовилась к подписанию контракта с начала СВО и не пожалела о своём решении, поскольку получила бесценный опыт и оказала помощь многим бойцам. Сейчас она служит в госпитале на каховском направлении в Херсонской области. "Когда наш президент объявил спецоперацию, я уже стала психологически себя готовить. Я ждала, когда будет набор медиков. И все. И я вот сразу пошла, как бы с военным билетом уже стояла в военкомате... Мы своих не бросаем. И самое главное, что здесь действительно есть и чему научиться", - объяснила военнослужащая с позывным "Тигра".

https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979836603.html

https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, калининград, херсонская область , безопасность