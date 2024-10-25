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Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны - РИА Новости, 25.10.2024
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03:51 25.10.2024 (обновлено: 04:27 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/medsestra-1979949891.html
Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны
Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны - РИА Новости, 25.10.2024
Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны
Медсестра из Калининграда подписала контракт с министерством обороны РФ после начала СВО, чтобы продолжить семейную династию женщин-военных медиков. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T03:51
2024-10-25T04:27
специальная военная операция на украине
россия
калининград
херсонская область
безопасность
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 25 окт - РИА Новости. Медсестра из Калининграда подписала контракт с министерством обороны РФ после начала СВО, чтобы продолжить семейную династию женщин-военных медиков. "Бабушка моя по отцовской линии, она в Великой Отечественной была главным фельдшером в медпункте. Мама моя принимала эпидемию чумы в Туркменистане. Тоже медаль имеет за заслуги. Ну а я, вот видите, по их стопам тоже как патриот своей России - Родины пошла. Потому что знаю, что раз у меня выложен стержень, я тоже должна внести свою лепту династии", - рассказала операционная медсестра с позывным "Тигра". Военнослужащая добавила, что готовилась к подписанию контракта с начала СВО и не пожалела о своём решении, поскольку получила бесценный опыт и оказала помощь многим бойцам. Сейчас она служит в госпитале на каховском направлении в Херсонской области. "Когда наш президент объявил спецоперацию, я уже стала психологически себя готовить. Я ждала, когда будет набор медиков. И все. И я вот сразу пошла, как бы с военным билетом уже стояла в военкомате... Мы своих не бросаем. И самое главное, что здесь действительно есть и чему научиться", - объяснила военнослужащая с позывным "Тигра".
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979836603.html
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россия, калининград, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калининград, Херсонская область , Безопасность
Калининградская медсестра подписала контракт с Минобороны

Медсестра из Калининграда подписала контракт с Минобороны после начала СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СКАДОВСК (Херсонская обл.), 25 окт - РИА Новости. Медсестра из Калининграда подписала контракт с министерством обороны РФ после начала СВО, чтобы продолжить семейную династию женщин-военных медиков.
"Бабушка моя по отцовской линии, она в Великой Отечественной была главным фельдшером в медпункте. Мама моя принимала эпидемию чумы в Туркменистане. Тоже медаль имеет за заслуги. Ну а я, вот видите, по их стопам тоже как патриот своей России - Родины пошла. Потому что знаю, что раз у меня выложен стержень, я тоже должна внести свою лепту династии", - рассказала операционная медсестра с позывным "Тигра".
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Военнослужащая добавила, что готовилась к подписанию контракта с начала СВО и не пожалела о своём решении, поскольку получила бесценный опыт и оказала помощь многим бойцам. Сейчас она служит в госпитале на каховском направлении в Херсонской области.
"Когда наш президент объявил спецоперацию, я уже стала психологически себя готовить. Я ждала, когда будет набор медиков. И все. И я вот сразу пошла, как бы с военным билетом уже стояла в военкомате... Мы своих не бросаем. И самое главное, что здесь действительно есть и чему научиться", - объяснила военнослужащая с позывным "Тигра".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКалининградХерсонская областьБезопасность
 
 
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