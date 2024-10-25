Рейтинг@Mail.ru
Маск поддержал идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/mask-1980025232.html
Маск поддержал идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому
Маск поддержал идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому - РИА Новости, 25.10.2024
Маск поддержал идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому
Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:37
2024-10-25T12:37
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
владимир зеленский
илон маск
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_451d9590d26b68869cffb946d2f45104.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в ночь выборов для начала мирных переговоров. Таким образом Маск прокомментировал статью газеты New York Post в социальной сети X, в которой сообщается, что Трампа в ходе митинга в Неваде в четверг повторил свое обещание позвонить Путину и Зеленскому в ночь выборов в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине. Маск ответил на публикацию двумя смайликами огонька, который часто в соцсетях используют в значении "круто" или "отлично". Один из пользователей X в комментарии под постом даже выдвинул предложение назначить Маска для участия в "секретных переговорах". В феврале 2023 года Трамп уже обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит Путину и Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. Ранее газета Washington Post написала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки". Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html
https://ria.ru/20240421/mask-1941395409.html
https://ria.ru/20240529/tramp-1949220092.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ad6dd3a0a9f574e08639170d87e35a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, владимир зеленский, илон маск, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Илон Маск, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Маск поддержал идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому

Маск поддержал идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому в ночь выборов

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в ночь выборов для начала мирных переговоров.
Таким образом Маск прокомментировал статью газеты New York Post в социальной сети X, в которой сообщается, что Трампа в ходе митинга в Неваде в четверг повторил свое обещание позвонить Путину и Зеленскому в ночь выборов в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
"Я устал": Байден набросился на Илона Маска
18 июля, 04:23
Маск ответил на публикацию двумя смайликами огонька, который часто в соцсетях используют в значении "круто" или "отлично".
Один из пользователей X в комментарии под постом даже выдвинул предложение назначить Маска для участия в "секретных переговорах".
В феврале 2023 года Трамп уже обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит Путину и Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине.
Ранее газета Washington Post написала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
"Вопиюще": в офисе Зеленского оскорбили Илона Маска
21 апреля, 22:27
Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Трамп при победе на выборах предложит Маску стать его советником, пишут СМИ
29 мая, 20:10
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийИлон МаскНАТОВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала