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Маск поддержал идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому

Маск поддержал идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому - РИА Новости, 25.10.2024

Маск поддержал идею Трампа позвонить Путину и Зеленскому

Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину и... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:37

2024-10-25T12:37

2024-10-25T12:37

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск поддержал идею кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа позвонить президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в ночь выборов для начала мирных переговоров. Таким образом Маск прокомментировал статью газеты New York Post в социальной сети X, в которой сообщается, что Трампа в ходе митинга в Неваде в четверг повторил свое обещание позвонить Путину и Зеленскому в ночь выборов в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине. Маск ответил на публикацию двумя смайликами огонька, который часто в соцсетях используют в значении "круто" или "отлично". Один из пользователей X в комментарии под постом даже выдвинул предложение назначить Маска для участия в "секретных переговорах". В феврале 2023 года Трамп уже обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит Путину и Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. Ранее газета Washington Post написала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки". Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

https://ria.ru/20240421/mask-1941395409.html

https://ria.ru/20240529/tramp-1949220092.html

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