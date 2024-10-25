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Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа - РИА Новости, 25.10.2024
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07:34 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/mask-1979960763.html
Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа
Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа - РИА Новости, 25.10.2024
Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа
Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал более 43 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:34
2024-10-25T07:34
в мире
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илон маск
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politico
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал более 43 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа America PAC, сообщает издание Politico со ссылкой на отчёт Федеральной избирательной комиссии США (FEC). Ранее из отчёта FEC следовало, что Маск за три месяца лично пожертвовал почти 75 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа America PAC, добиваясь возвращения экс-президента в Белый дом. "Илон Маск вложил ещё 43,6 миллиона долларов в свой суперкомитет политических действий (America PAC в первой половине октября - ред.), поддерживая Дональда Трампа, согласно новым документам о финансировании предвыборной кампании", - говорится в сообщении. Согласно изданию, за этот период Маск также потратил 10 миллионов долларов на комитет политических действий республиканцев в Сенате. Как пишет издание, новые взносы Маска в комитет в поддержку Трампа довели его общие взносы до более чем 118 миллионов долларов. Кроме того, издание отмечает, что в текущем году Маск стал одним из крупнейших политических доноров в США. По данным издания, в октябре комитет America PAC также получил миллион долларов от миллиардера и инвестора Нельсона Пельтца и два миллиона долларов от бывшего министра образования США Бетси Девос и членов её семьи. Ранее Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X. Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240713/mask-1959372070.html
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, камала харрис, politico, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Politico, Выборы президента США — 2024
Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа

Politico: Маск вложил более 43 миллионов долларов в комитет в поддержку Трампа

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал более 43 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа America PAC, сообщает издание Politico со ссылкой на отчёт Федеральной избирательной комиссии США (FEC).
Ранее из отчёта FEC следовало, что Маск за три месяца лично пожертвовал почти 75 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа America PAC, добиваясь возвращения экс-президента в Белый дом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, пишут СМИ
13 июля, 02:13
"Илон Маск вложил ещё 43,6 миллиона долларов в свой суперкомитет политических действий (America PAC в первой половине октября - ред.), поддерживая Дональда Трампа, согласно новым документам о финансировании предвыборной кампании", - говорится в сообщении.
Согласно изданию, за этот период Маск также потратил 10 миллионов долларов на комитет политических действий республиканцев в Сенате. Как пишет издание, новые взносы Маска в комитет в поддержку Трампа довели его общие взносы до более чем 118 миллионов долларов. Кроме того, издание отмечает, что в текущем году Маск стал одним из крупнейших политических доноров в США.
По данным издания, в октябре комитет America PAC также получил миллион долларов от миллиардера и инвестора Нельсона Пельтца и два миллиона долларов от бывшего министра образования США Бетси Девос и членов её семьи.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Маск пообещал ежедневно разыгрывать миллион долларов
20 октября, 14:51
Ранее Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X.
Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
СМИ: Илон Маск предложил выплатить деньги избирателям за поддержку Трампа
18 октября, 14:22
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампКамала ХаррисPoliticoВыборы президента США — 2024
 
 
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