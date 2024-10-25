https://ria.ru/20241025/mask-1979960763.html

Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа

Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа - РИА Новости, 25.10.2024

Маск в октябре пожертвовал более 43 миллионов долларов в поддержку Трампа

Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал более 43 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T07:34

2024-10-25T07:34

2024-10-25T07:34

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

камала харрис

politico

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пожертвовал более 43 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа America PAC, сообщает издание Politico со ссылкой на отчёт Федеральной избирательной комиссии США (FEC). Ранее из отчёта FEC следовало, что Маск за три месяца лично пожертвовал почти 75 миллионов долларов политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа America PAC, добиваясь возвращения экс-президента в Белый дом. "Илон Маск вложил ещё 43,6 миллиона долларов в свой суперкомитет политических действий (America PAC в первой половине октября - ред.), поддерживая Дональда Трампа, согласно новым документам о финансировании предвыборной кампании", - говорится в сообщении. Согласно изданию, за этот период Маск также потратил 10 миллионов долларов на комитет политических действий республиканцев в Сенате. Как пишет издание, новые взносы Маска в комитет в поддержку Трампа довели его общие взносы до более чем 118 миллионов долларов. Кроме того, издание отмечает, что в текущем году Маск стал одним из крупнейших политических доноров в США. По данным издания, в октябре комитет America PAC также получил миллион долларов от миллиардера и инвестора Нельсона Пельтца и два миллиона долларов от бывшего министра образования США Бетси Девос и членов её семьи. Ранее Маск неоднократно высказывался в поддержку Трампа в своей соцсети X. Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в этом году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240713/mask-1959372070.html

https://ria.ru/20241020/musk-1978986544.html

https://ria.ru/20241018/mask-1978731746.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, камала харрис, politico, выборы президента сша — 2024