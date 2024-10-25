https://ria.ru/20241025/marochko-1980016209.html

ВС России заняли более выгодные позиции у Стельмаховки, заявил Марочко

ВС России заняли более выгодные позиции у Стельмаховки, заявил Марочко - РИА Новости, 25.10.2024

ВС России заняли более выгодные позиции у Стельмаховки, заявил Марочко

Вооруженные силы РФ продвинулись и заняли более выгодные позиции у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:15

2024-10-25T12:15

2024-10-25T12:15

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 25 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ продвинулись и заняли более выгодные позиции у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки ВС РФ продолжили освободительные действия на сватовско-кременском участке. В результате успешных действий уничтожен опорный пункт противника, что, в свою очередь, позволило продвинуться порядка на два километра северо-западнее Стельмаховки и занять более выгодные рубежи и позиции", - сказал Марочко. Он добавил, что под контроль российских войск также перешла лесополоса, которую ВСУ удерживали на протяжении длительного времени. Марочко во вторник сообщал РИА Новости, что ВС РФ прорвали оборону на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР. В четверг в сводке российского военного ведомства сообщалось о том, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Берестовое и Новоегоровка Харьковской области, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества.

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины