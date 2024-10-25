Рейтинг@Mail.ru
ВС России заняли более выгодные позиции у Стельмаховки, заявил Марочко - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/marochko-1980016209.html
ВС России заняли более выгодные позиции у Стельмаховки, заявил Марочко
ВС России заняли более выгодные позиции у Стельмаховки, заявил Марочко - РИА Новости, 25.10.2024
ВС России заняли более выгодные позиции у Стельмаховки, заявил Марочко
Вооруженные силы РФ продвинулись и заняли более выгодные позиции у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:15
2024-10-25T12:15
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg
ЛУГАНСК, 25 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ продвинулись и заняли более выгодные позиции у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшие сутки ВС РФ продолжили освободительные действия на сватовско-кременском участке. В результате успешных действий уничтожен опорный пункт противника, что, в свою очередь, позволило продвинуться порядка на два километра северо-западнее Стельмаховки и занять более выгодные рубежи и позиции", - сказал Марочко. Он добавил, что под контроль российских войск также перешла лесополоса, которую ВСУ удерживали на протяжении длительного времени. Марочко во вторник сообщал РИА Новости, что ВС РФ прорвали оборону на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР. В четверг в сводке российского военного ведомства сообщалось о том, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Берестовое и Новоегоровка Харьковской области, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества.
https://ria.ru/20241022/ekspert-1979236307.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cf8abd9bbcb980c0b7e785b0424dc31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России заняли более выгодные позиции у Стельмаховки, заявил Марочко

Марочко: ВС России заняли более выгодные позиции у села Стельмаховка в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 25 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ продвинулись и заняли более выгодные позиции у села Стельмаховка в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За истекшие сутки ВС РФ продолжили освободительные действия на сватовско-кременском участке. В результате успешных действий уничтожен опорный пункт противника, что, в свою очередь, позволило продвинуться порядка на два километра северо-западнее Стельмаховки и занять более выгодные рубежи и позиции", - сказал Марочко.
Он добавил, что под контроль российских войск также перешла лесополоса, которую ВСУ удерживали на протяжении длительного времени.
Марочко во вторник сообщал РИА Новости, что ВС РФ прорвали оборону на двух участках у села Стельмаховка в ЛНР.
В четверг в сводке российского военного ведомства сообщалось о том, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка ЛНР, Берестовое и Новоегоровка Харьковской области, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества.
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Марочко: ВС России прорвали оборону ВСУ на двух участках в ЛНР
22 октября, 07:53
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала