https://ria.ru/20241025/mali-1979941955.html
Правительство Мали обвинило Barrick Gold в невыполнении обязательств
Правительство Мали обвинило Barrick Gold в невыполнении обязательств - РИА Новости, 25.10.2024
Правительство Мали обвинило Barrick Gold в невыполнении обязательств
Правительство Мали обвинило канадскую компанию Barrick Gold в невыполнении обязательств, один из мировых лидеров по добыче золота отрицает эти обвинения. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:48
2024-10-25T01:48
2024-10-25T01:48
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство Мали обвинило канадскую компанию Barrick Gold в невыполнении обязательств, один из мировых лидеров по добыче золота отрицает эти обвинения. Barrick Gold владеет 80% акций двух компаний, которым принадлежит золотодобывающий комплекс Луло-Гункото, один из крупнейших в мире, расположенный на западе Мали недалеко от границы с Сенегалом. Минэкономики и министерство горнодобывающей промышленности Мали в совместном коммюнике заявили, что речь идет о нарушении договоренностей, связанных с социальной и экологической ответственностью и валютным регулированием. "Учитывая это… правительство Мали решило извлечь все юридические последствия из действий компании Barrick Gold", - говорится в заявлении. Компания в свою очередь заявила, что в начале октября перечислила правительству 50 миллиардов франков КФА (85 миллионов долларов США) и с тех пор не прекращает усилий по взаимодействию малийскими властями. "Barrick Gold отрицает обвинения в невыполнении обязательств, взятых на себя в рамках соглашения, призванного обеспечить более справедливое распределение эксплуатации минеральных ресурсов", - сообщила компания в пресс-релизе. Как отмечается, Barrick Gold по-прежнему стремится найти взаимоприемлемый выход из сложившейся тупиковой ситуации в интересах всех заинтересованных сторон. Barrick Gold является одной из крупнейших золотодобывающих компаний в мире и одним из ведущих производителей золота в Мали.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, сенегал, сша, в мире
Мали, Сенегал, США, В мире
Правительство Мали обвинило Barrick Gold в невыполнении обязательств
Власти Мали угрожают последствиями золотодобывающей компании Barrick Gold
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство Мали обвинило канадскую компанию Barrick Gold в невыполнении обязательств, один из мировых лидеров по добыче золота отрицает эти обвинения.
Barrick Gold владеет 80% акций двух компаний, которым принадлежит золотодобывающий комплекс Луло-Гункото, один из крупнейших в мире, расположенный на западе Мали недалеко от границы с Сенегалом
.
Минэкономики и министерство горнодобывающей промышленности Мали в совместном коммюнике заявили, что речь идет о нарушении договоренностей, связанных с социальной и экологической ответственностью и валютным регулированием.
"Учитывая это… правительство Мали решило извлечь все юридические последствия из действий компании Barrick Gold", - говорится в заявлении.
Компания в свою очередь заявила, что в начале октября перечислила правительству 50 миллиардов франков КФА (85 миллионов долларов США
) и с тех пор не прекращает усилий по взаимодействию малийскими властями.
"Barrick Gold отрицает обвинения в невыполнении обязательств, взятых на себя в рамках соглашения, призванного обеспечить более справедливое распределение эксплуатации минеральных ресурсов", - сообщила компания в пресс-релизе.
Как отмечается, Barrick Gold по-прежнему стремится найти взаимоприемлемый выход из сложившейся тупиковой ситуации в интересах всех заинтересованных сторон.
Barrick Gold является одной из крупнейших золотодобывающих компаний в мире и одним из ведущих производителей золота в Мали.