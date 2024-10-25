https://ria.ru/20241025/mali-1979941955.html

Правительство Мали обвинило Barrick Gold в невыполнении обязательств

Правительство Мали обвинило Barrick Gold в невыполнении обязательств - РИА Новости, 25.10.2024

Правительство Мали обвинило Barrick Gold в невыполнении обязательств

Правительство Мали обвинило канадскую компанию Barrick Gold в невыполнении обязательств, один из мировых лидеров по добыче золота отрицает эти обвинения. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:48

2024-10-25T01:48

2024-10-25T01:48

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правительство Мали обвинило канадскую компанию Barrick Gold в невыполнении обязательств, один из мировых лидеров по добыче золота отрицает эти обвинения. Barrick Gold владеет 80% акций двух компаний, которым принадлежит золотодобывающий комплекс Луло-Гункото, один из крупнейших в мире, расположенный на западе Мали недалеко от границы с Сенегалом. Минэкономики и министерство горнодобывающей промышленности Мали в совместном коммюнике заявили, что речь идет о нарушении договоренностей, связанных с социальной и экологической ответственностью и валютным регулированием. "Учитывая это… правительство Мали решило извлечь все юридические последствия из действий компании Barrick Gold", - говорится в заявлении. Компания в свою очередь заявила, что в начале октября перечислила правительству 50 миллиардов франков КФА (85 миллионов долларов США) и с тех пор не прекращает усилий по взаимодействию малийскими властями. "Barrick Gold отрицает обвинения в невыполнении обязательств, взятых на себя в рамках соглашения, призванного обеспечить более справедливое распределение эксплуатации минеральных ресурсов", - сообщила компания в пресс-релизе. Как отмечается, Barrick Gold по-прежнему стремится найти взаимоприемлемый выход из сложившейся тупиковой ситуации в интересах всех заинтересованных сторон. Barrick Gold является одной из крупнейших золотодобывающих компаний в мире и одним из ведущих производителей золота в Мали.

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https://ria.ru/20240701/zoloto-1956540896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мали, сенегал, сша, в мире