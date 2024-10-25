https://ria.ru/20241025/makhachkala-1980143276.html

В суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

В суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2024

В суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

В суды Краснодарского и Ставропольского краев поступило 28 дел в отношении 134 жителей Дагестана о беспорядках в аэропорту Махачкала в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:53

2024-10-25T17:53

2024-10-25T18:00

происшествия

махачкала

ставропольский край

россия

беспорядки в аэропорту махачкалы

краснодарский край

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В суды Краснодарского и Ставропольского краев поступило 28 дел в отношении 134 жителей Дагестана о беспорядках в аэропорту Махачкала в 2023 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ."В суды двух регионов (Краснодарский и Ставропольский края) всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Республики Дагестан, которые 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - говорится в сообщении.По данным ведомства, участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты.Кроме того, в отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.Армавирский городской суд Краснодарского края, 23 августа вынес обвинительный приговор в отношении пятерых участников беспорядков. Всем подсудимым было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима."Судам предстоит рассмотреть еще 27 уголовных дел в отношении 129 обвиняемых. В Ставропольском крае в настоящее время проходят заседания по семи уголовным делам в отношении 37 лиц, в Краснодарском крае в ближайшее время состоятся процессы по двум уголовным делам в отношении 14 жителей Дагестана", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20231102/dagestan-1907009551.html

https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906522251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, ставропольский край, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, краснодарский край