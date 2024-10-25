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В суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2024
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17:53 25.10.2024 (обновлено: 18:00 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/makhachkala-1980143276.html
В суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году
В суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году - РИА Новости, 25.10.2024
В суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году
В суды Краснодарского и Ставропольского краев поступило 28 дел в отношении 134 жителей Дагестана о беспорядках в аэропорту Махачкала в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:53
2024-10-25T18:00
происшествия
махачкала
ставропольский край
россия
беспорядки в аэропорту махачкалы
краснодарский край
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В суды Краснодарского и Ставропольского краев поступило 28 дел в отношении 134 жителей Дагестана о беспорядках в аэропорту Махачкала в 2023 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ."В суды двух регионов (Краснодарский и Ставропольский края) всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Республики Дагестан, которые 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - говорится в сообщении.По данным ведомства, участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты.Кроме того, в отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.Армавирский городской суд Краснодарского края, 23 августа вынес обвинительный приговор в отношении пятерых участников беспорядков. Всем подсудимым было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима."Судам предстоит рассмотреть еще 27 уголовных дел в отношении 129 обвиняемых. В Ставропольском крае в настоящее время проходят заседания по семи уголовным делам в отношении 37 лиц, в Краснодарском крае в ближайшее время состоятся процессы по двум уголовным делам в отношении 14 жителей Дагестана", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20231102/dagestan-1907009551.html
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происшествия, махачкала, ставропольский край, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы, краснодарский край
Происшествия, Махачкала, Ставропольский край, Россия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Краснодарский край
В суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

ГП РФ: в суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В суды Краснодарского и Ставропольского краев поступило 28 дел в отношении 134 жителей Дагестана о беспорядках в аэропорту Махачкала в 2023 году, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"В суды двух регионов (Краснодарский и Ставропольский края) всего поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Республики Дагестан, которые 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества", - говорится в сообщении.
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2 ноября 2023, 17:28
По данным ведомства, участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов, перенаправление их в другие аэропорты.
Кроме того, в отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, 23 из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Армавирский городской суд Краснодарского края, 23 августа вынес обвинительный приговор в отношении пятерых участников беспорядков. Всем подсудимым было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 4 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
"Судам предстоит рассмотреть еще 27 уголовных дел в отношении 129 обвиняемых. В Ставропольском крае в настоящее время проходят заседания по семи уголовным делам в отношении 37 лиц, в Краснодарском крае в ближайшее время состоятся процессы по двум уголовным делам в отношении 14 жителей Дагестана", - уточняется в релизе.
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ПроисшествияМахачкалаСтавропольский крайРоссияБеспорядки в аэропорту МахачкалыКраснодарский край
 
 
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