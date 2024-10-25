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Спикер нижегородского парламента предложил поднять выплаты матерям-героиням - РИА Новости, 25.10.2024
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Нижегородская область
 
11:57 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/lyulin-1980011831.html
Спикер нижегородского парламента предложил поднять выплаты матерям-героиням
Спикер нижегородского парламента предложил поднять выплаты матерям-героиням - РИА Новости, 25.10.2024
Спикер нижегородского парламента предложил поднять выплаты матерям-героиням
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выступил с предложением в Год семьи кратно увеличить выплаты женщинам, удостоенным... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:57
2024-10-25T11:57
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3127ae393a16f44c2a19fe9e5895bf22.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выступил с предложением в Год семьи кратно увеличить выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба регионального парламента. Проект изменений в закон о мерах социальной поддержки многодетных семей" направлен на увеличение размера ежемесячных выплат за особые заслуги в воспитании детей, что позволит улучшить финансовое положение семей, воспитывающих 10 и более детей. "Эта инициатива особенно актуальна в Год семьи. Увеличение размера выплат станет еще одним шагом региона в части поддержки многодетных матерей, которые вносят неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. "Мать-героиня" — это наша гордость, опора. Мы должны обеспечить достойные условия жизни для тех, кто посвятил свою жизнь рождению и воспитанию детей. Задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, ведь многодетная семья – это живой пример сохранения традиционных для России семейных ценностей", - приводятся в сообщении слова Люлина. В пресс-службе отметили, что в апреле и сентябре этого года в законодательном собрании Нижегородской области прошли круглые столы с участием многодетных матерей региона. В ходе встречи рассматривались действующие меры социальной поддержки многодетных семей, а также предложения по их совершенствованию. Тогда Люлин отметил, что семьи сталкиваются с общими проблемами - обеспечение доступным жильем, решение транспортных вопросов и необходимость различных доплат и компенсаций. Итоги встречи послужили отправной точкой законодательных инициатив. Кроме того, в региональном парламенте прошло первое заседание созданного летом экспертного совета по вопросам здравоохранения, в состав которого вошли в том числе главные врачи больниц и поликлиник, которые, обладая практическим опытом, могут предложить ценные идеи для совершенствования медицинской помощи. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала поддержка репродуктивного здоровья граждан и необходимость принятия дополнительных мер по привлечению специалистов в систему здравоохранения. "Мы создали экспертный совет для того, чтобы профессионально рассматривать вопросы и программы, которые касаются не только медицины, но и многих других аспектов, связанных с качеством жизни граждан. Мы должны вести откровенный разговор о том, что работает, а что нет, обсуждая не только принимаемые законы, но и необходимые изменения. Наша цель — выявить и решить все проблемы и задачи, стоящие перед системой здравоохранения, в рамках работы экспертного совета", - отметил спикер нижегородского парламента.
https://ria.ru/20241017/lyulin-1978553663.html
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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента предложил поднять выплаты матерям-героиням

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выступил с предложением в Год семьи кратно увеличить выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проект изменений в закон о мерах социальной поддержки многодетных семей" направлен на увеличение размера ежемесячных выплат за особые заслуги в воспитании детей, что позволит улучшить финансовое положение семей, воспитывающих 10 и более детей.
"Эта инициатива особенно актуальна в Год семьи. Увеличение размера выплат станет еще одним шагом региона в части поддержки многодетных матерей, которые вносят неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. "Мать-героиня" — это наша гордость, опора. Мы должны обеспечить достойные условия жизни для тех, кто посвятил свою жизнь рождению и воспитанию детей. Задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, ведь многодетная семья – это живой пример сохранения традиционных для России семейных ценностей", - приводятся в сообщении слова Люлина.
В пресс-службе отметили, что в апреле и сентябре этого года в законодательном собрании Нижегородской области прошли круглые столы с участием многодетных матерей региона. В ходе встречи рассматривались действующие меры социальной поддержки многодетных семей, а также предложения по их совершенствованию. Тогда Люлин отметил, что семьи сталкиваются с общими проблемами - обеспечение доступным жильем, решение транспортных вопросов и необходимость различных доплат и компенсаций. Итоги встречи послужили отправной точкой законодательных инициатив.
Кроме того, в региональном парламенте прошло первое заседание созданного летом экспертного совета по вопросам здравоохранения, в состав которого вошли в том числе главные врачи больниц и поликлиник, которые, обладая практическим опытом, могут предложить ценные идеи для совершенствования медицинской помощи. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала поддержка репродуктивного здоровья граждан и необходимость принятия дополнительных мер по привлечению специалистов в систему здравоохранения.
"Мы создали экспертный совет для того, чтобы профессионально рассматривать вопросы и программы, которые касаются не только медицины, но и многих других аспектов, связанных с качеством жизни граждан. Мы должны вести откровенный разговор о том, что работает, а что нет, обсуждая не только принимаемые законы, но и необходимые изменения. Наша цель — выявить и решить все проблемы и задачи, стоящие перед системой здравоохранения, в рамках работы экспертного совета", - отметил спикер нижегородского парламента.
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