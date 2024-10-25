https://ria.ru/20241025/lyulin-1980011831.html

Спикер нижегородского парламента предложил поднять выплаты матерям-героиням

Спикер нижегородского парламента предложил поднять выплаты матерям-героиням - РИА Новости, 25.10.2024

Спикер нижегородского парламента предложил поднять выплаты матерям-героиням

Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выступил с предложением в Год семьи кратно увеличить выплаты женщинам, удостоенным... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:57

2024-10-25T11:57

2024-10-25T11:57

нижегородская область

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946646333_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_3127ae393a16f44c2a19fe9e5895bf22.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин выступил с предложением в Год семьи кратно увеличить выплаты женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", сообщает пресс-служба регионального парламента. Проект изменений в закон о мерах социальной поддержки многодетных семей" направлен на увеличение размера ежемесячных выплат за особые заслуги в воспитании детей, что позволит улучшить финансовое положение семей, воспитывающих 10 и более детей. "Эта инициатива особенно актуальна в Год семьи. Увеличение размера выплат станет еще одним шагом региона в части поддержки многодетных матерей, которые вносят неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. "Мать-героиня" — это наша гордость, опора. Мы должны обеспечить достойные условия жизни для тех, кто посвятил свою жизнь рождению и воспитанию детей. Задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, ведь многодетная семья – это живой пример сохранения традиционных для России семейных ценностей", - приводятся в сообщении слова Люлина. В пресс-службе отметили, что в апреле и сентябре этого года в законодательном собрании Нижегородской области прошли круглые столы с участием многодетных матерей региона. В ходе встречи рассматривались действующие меры социальной поддержки многодетных семей, а также предложения по их совершенствованию. Тогда Люлин отметил, что семьи сталкиваются с общими проблемами - обеспечение доступным жильем, решение транспортных вопросов и необходимость различных доплат и компенсаций. Итоги встречи послужили отправной точкой законодательных инициатив. Кроме того, в региональном парламенте прошло первое заседание созданного летом экспертного совета по вопросам здравоохранения, в состав которого вошли в том числе главные врачи больниц и поликлиник, которые, обладая практическим опытом, могут предложить ценные идеи для совершенствования медицинской помощи. Одним из ключевых вопросов обсуждения стала поддержка репродуктивного здоровья граждан и необходимость принятия дополнительных мер по привлечению специалистов в систему здравоохранения. "Мы создали экспертный совет для того, чтобы профессионально рассматривать вопросы и программы, которые касаются не только медицины, но и многих других аспектов, связанных с качеством жизни граждан. Мы должны вести откровенный разговор о том, что работает, а что нет, обсуждая не только принимаемые законы, но и необходимые изменения. Наша цель — выявить и решить все проблемы и задачи, стоящие перед системой здравоохранения, в рамках работы экспертного совета", - отметил спикер нижегородского парламента.

https://ria.ru/20241017/lyulin-1978553663.html

нижегородская область

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нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)