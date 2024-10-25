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Лукашенко ждет освобождение Курской области к концу года - РИА Новости, 25.10.2024
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01:56 25.10.2024 (обновлено: 03:36 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/lukashenko-1979942636.html
Лукашенко ждет освобождение Курской области к концу года
Лукашенко ждет освобождение Курской области к концу года - РИА Новости, 25.10.2024
Лукашенко ждет освобождение Курской области к концу года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что надеется на освобождение Курской области к концу декабря и продвижение по вопросу... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:56
2024-10-25T03:36
россия
курская область
украина
владимир путин
александр лукашенко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что надеется на освобождение Курской области к концу декабря и продвижение по вопросу переговоров. "Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении", - сказал Лукашенко.Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Путин ранее также выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240812/putin-1965723572.html
https://ria.ru/20241024/putin-1979901917.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, александр лукашенко, валерий герасимов, вооруженные силы украины, брикс, нато, в мире
Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, БРИКС, НАТО, В мире
Лукашенко ждет освобождение Курской области к концу года

Лукашенко ждет освобождение Курской области и подвижки по переговорам

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью "Известиям", что надеется на освобождение Курской области к концу декабря и продвижение по вопросу переговоров.
"Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении", - сказал Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Путин назвал цель, которую преследует Киев атакой на Курскую область
12 августа, 14:58
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС заявил, что российская армия уверенно действует на всех направлениях, движется вперед на всех участках на линии боевого столкновения, активно работает на курском направлении. Часть подразделений ВСУ, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена - это "примерно около 2 тысяч человек", попытки прорваться изнутри этой блокировки безуспешны, отмечал российский лидер. Российская армия, по словам президента, приступила к ликвидации украинской группировки в Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 25 тысяч военных.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин связал провокации Киева в Курской области с выборами в США
24 октября, 19:29
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Путин ранее также выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин: ВС приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области
24 октября, 19:14
 
РоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБРИКСНАТОВ мире
 
 
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