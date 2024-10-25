https://ria.ru/20241025/livan-1979984675.html

Израильские самолеты атаковали КПП на ливано-сирийской границе, пишут СМИ

Израильские самолеты атаковали КПП на ливано-сирийской границе, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024

Израильские самолеты атаковали КПП на ливано-сирийской границе, пишут СМИ

Израильские самолеты атаковали КПП Джусия - аль-Каа на ливано-сирийской границе, пограничный переход выведен из строя, сообщает ливанское национальное агентство РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:43

2024-10-25T10:43

2024-10-25T10:43

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 окт - РИА Новости. Израильские самолеты атаковали КПП Джусия - аль-Каа на ливано-сирийской границе, пограничный переход выведен из строя, сообщает ливанское национальное агентство NNA. "Военные вражеские самолеты нанесли удары сегодня утром на ливано-сирийской границе Джусия - аль-Каа. Погранпереход полностью выведен из строя", - пишет агентство. В начале октября атакам Израиля подвергся главный КПП на ливано-сирийской границе Маснаа, в связи с чем работа пограничного перехода остановлена.

https://ria.ru/20241017/latakiya-1978437137.html

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Ольга Фомченкова

в мире, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024