https://ria.ru/20241025/likhachev-1980187575.html

Лихачев назвал украинские обстрелы Энергодара и Курчатова циничными

Лихачев назвал украинские обстрелы Энергодара и Курчатова циничными - РИА Новости, 25.10.2024

Лихачев назвал украинские обстрелы Энергодара и Курчатова циничными

Киев демонстрирует особый цинизм в отношении российских атомных городов - Энергодара и Курчатова, обстреливает их, запугивает жителей, заявил гендиректор... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T21:56

2024-10-25T21:56

2024-10-25T21:56

специальная военная операция на украине

курчатов

энергодар

киев

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киев демонстрирует особый цинизм в отношении российских атомных городов - Энергодара и Курчатова, обстреливает их, запугивает жителей, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в интервью телеканалу RT. "Особый цинизм демонстрируется в адрес атомных городов. Это и Энергодар в Запорожье, и Курчатов в Курской области. Запугивание людей, шантаж, обстрелы городской инфраструктуры - в том числе, к сожалению, и с гибелью людей, и с ранеными", - сказал Лихачев. В районе Энергодара расположена Запорожская АЭС, в районе Курчатова - Курская АЭС.

https://ria.ru/20241025/likhachev-1980186837.html

курчатов

энергодар

киев

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курчатов, энергодар, киев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс