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Лихачев назвал украинские обстрелы Энергодара и Курчатова циничными - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/likhachev-1980187575.html
Лихачев назвал украинские обстрелы Энергодара и Курчатова циничными
Лихачев назвал украинские обстрелы Энергодара и Курчатова циничными - РИА Новости, 25.10.2024
Лихачев назвал украинские обстрелы Энергодара и Курчатова циничными
Киев демонстрирует особый цинизм в отношении российских атомных городов - Энергодара и Курчатова, обстреливает их, запугивает жителей, заявил гендиректор... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T21:56
2024-10-25T21:56
специальная военная операция на украине
курчатов
энергодар
киев
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киев демонстрирует особый цинизм в отношении российских атомных городов - Энергодара и Курчатова, обстреливает их, запугивает жителей, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в интервью телеканалу RT. "Особый цинизм демонстрируется в адрес атомных городов. Это и Энергодар в Запорожье, и Курчатов в Курской области. Запугивание людей, шантаж, обстрелы городской инфраструктуры - в том числе, к сожалению, и с гибелью людей, и с ранеными", - сказал Лихачев. В районе Энергодара расположена Запорожская АЭС, в районе Курчатова - Курская АЭС.
https://ria.ru/20241025/likhachev-1980186837.html
курчатов
энергодар
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курчатов, энергодар, киев, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Курчатов, Энергодар, Киев, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Лихачев назвал украинские обстрелы Энергодара и Курчатова циничными

Алексей Лихачев назвал украинские обстрелы Энергодара и Курчатова циничными

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Киев демонстрирует особый цинизм в отношении российских атомных городов - Энергодара и Курчатова, обстреливает их, запугивает жителей, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в интервью телеканалу RT.
"Особый цинизм демонстрируется в адрес атомных городов. Это и Энергодар в Запорожье, и Курчатов в Курской области. Запугивание людей, шантаж, обстрелы городской инфраструктуры - в том числе, к сожалению, и с гибелью людей, и с ранеными", - сказал Лихачев.
В районе Энергодара расположена Запорожская АЭС, в районе Курчатова - Курская АЭС.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Россия обеспечит безопасность Курской и Запорожской АЭС, заявил Лихачев
Вчера, 21:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКурчатовЭнергодарКиевАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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