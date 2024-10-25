https://ria.ru/20241025/lat-1980019886.html

СМИ: из LAT ушли еще два редактора из-за позиции газеты по выборам в США

СМИ: из LAT ушли еще два редактора из-за позиции газеты по выборам в США - РИА Новости, 25.10.2024

СМИ: из LAT ушли еще два редактора из-за позиции газеты по выборам в США

Еще два члена редакционной коллегии газеты Los Angeles Times ушли в отставку после того, как газета отказалась высказываться в поддержку кого-либо из нынешних... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:27

2024-10-25T12:27

2024-10-25T12:27

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще два члена редакционной коллегии газеты Los Angeles Times ушли в отставку после того, как газета отказалась высказываться в поддержку кого-либо из нынешних кандидатов в президенты США, пишет издание Semafor. Ранее издание сообщало, что глава редакционной коллегии газеты Los Angeles Times Мариэль Гарза подала в отставку в отставку из-за несогласия с позицией газеты. "Роберт Грин и Карин Кляйн подтвердили Semafor, что они покидают редакцию вслед за... Мариэль Гарзой", - говорится в публикации. Портал добавляет со ссылкой на внутренние данные Los Angeles Times, полученные в среду, что во вторник 1300 читателей газеты отменили свои подписки, что вдвое больше, чем в понедельник, когда 398 читателей назвали основной причиной прекращения подписки "контент редакции". Ранее Semafor сообщало, что поддерживавшая с 2008 года кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах газета Los Angeles Times не будет высказываться за кого-либо из нынешних кандидатов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241022/tramp-1979312733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024