https://ria.ru/20241025/lat-1980019886.html
СМИ: из LAT ушли еще два редактора из-за позиции газеты по выборам в США
СМИ: из LAT ушли еще два редактора из-за позиции газеты по выборам в США - РИА Новости, 25.10.2024
СМИ: из LAT ушли еще два редактора из-за позиции газеты по выборам в США
Еще два члена редакционной коллегии газеты Los Angeles Times ушли в отставку после того, как газета отказалась высказываться в поддержку кого-либо из нынешних... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:27
2024-10-25T12:27
2024-10-25T12:27
в мире
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камала харрис
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Еще два члена редакционной коллегии газеты Los Angeles Times ушли в отставку после того, как газета отказалась высказываться в поддержку кого-либо из нынешних кандидатов в президенты США, пишет издание Semafor. Ранее издание сообщало, что глава редакционной коллегии газеты Los Angeles Times Мариэль Гарза подала в отставку в отставку из-за несогласия с позицией газеты. "Роберт Грин и Карин Кляйн подтвердили Semafor, что они покидают редакцию вслед за... Мариэль Гарзой", - говорится в публикации. Портал добавляет со ссылкой на внутренние данные Los Angeles Times, полученные в среду, что во вторник 1300 читателей газеты отменили свои подписки, что вдвое больше, чем в понедельник, когда 398 читателей назвали основной причиной прекращения подписки "контент редакции". Ранее Semafor сообщало, что поддерживавшая с 2008 года кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах газета Los Angeles Times не будет высказываться за кого-либо из нынешних кандидатов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241022/tramp-1979312733.html
https://ria.ru/20241023/ssha-1979444597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: из LAT ушли еще два редактора из-за позиции газеты по выборам в США
Semafor: LAT покинули еще два редактора из-за несогласия с позицией по выборам
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Еще два члена редакционной коллегии газеты Los Angeles Times ушли в отставку после того, как газета отказалась высказываться в поддержку кого-либо из нынешних кандидатов в президенты США, пишет издание Semafor
.
Ранее издание сообщало, что глава редакционной коллегии газеты Los Angeles Times Мариэль Гарза подала в отставку в отставку из-за несогласия с позицией газеты.
"Роберт Грин и Карин Кляйн подтвердили Semafor, что они покидают редакцию вслед за... Мариэль Гарзой", - говорится в публикации.
Портал добавляет со ссылкой на внутренние данные Los Angeles Times, полученные в среду, что во вторник 1300 читателей газеты отменили свои подписки, что вдвое больше, чем в понедельник, когда 398 читателей назвали основной причиной прекращения подписки "контент редакции".
Ранее Semafor сообщало, что поддерживавшая с 2008 года кандидатов от Демократической партии США на президентских выборах газета Los Angeles Times не будет высказываться за кого-либо из нынешних кандидатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп
.