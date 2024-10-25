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ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути - РИА Новости, 25.10.2024
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14:04 25.10.2024 (обновлено: 16:21 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/kurskaya-1980070142.html
ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути
ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути - РИА Новости, 25.10.2024
ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути
Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться через границу в районе поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:04
2024-10-25T16:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться через границу в районе поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны.&quot;Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, а также отбила пять контратак.В этих боях ВСУ потеряли:Еще три украинских солдата сдались в плен.Общие потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении составили:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение было остановлено.Как рассказал накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент Владимир Путин, в Курской области российские войска блокировали около двух тысяч украинских солдат. По его словам, ВСУ предпринимают попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри, но они безуспешны. Российская армия уже приступила к ликвидации этих подразделений противника, добавил глава государства.
https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html
https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути

МО заявило о предотвращении попытки ВСУ прорваться через границу у Нового Пути

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться через границу в районе поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", — говорится в сводке.

Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Кроме того, группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, а также отбила пять контратак.
В этих боях ВСУ потеряли:
  • около 30 человек убитыми и ранеными;
  • танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • автомобиль.
Еще три украинских солдата сдались в плен.
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Общие потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении составили:
  • более 26 550 человек;
  • 177 танков;
  • 93 боевые машины пехоты;
  • 105 бронетранспортеров;
  • 1003 боевые бронированные машины;
  • 686 автомобилей;
  • 229 артиллерийских орудий;
  • 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять американских HIMARS и шесть MLRS;
  • девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • пять транспортно-заряжающих машин;
  • 57 станций РЭБ;
  • 11 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • три РЛС ПВО;
  • 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение было остановлено.
Как рассказал накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент Владимир Путин, в Курской области российские войска блокировали около двух тысяч украинских солдат. По его словам, ВСУ предпринимают попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри, но они безуспешны. Российская армия уже приступила к ликвидации этих подразделений противника, добавил глава государства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасность
 
 
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