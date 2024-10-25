https://ria.ru/20241025/kurskaya-1980070142.html

ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути

ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути - РИА Новости, 25.10.2024

ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути

Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться через границу в районе поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:04

2024-10-25T14:04

2024-10-25T16:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5e34577b129633341b2c735d772578ad.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться через границу в районе поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны."Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", — говорится в сводке.Кроме того, группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, а также отбила пять контратак.В этих боях ВСУ потеряли:Еще три украинских солдата сдались в плен.Общие потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении составили:Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение было остановлено.Как рассказал накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент Владимир Путин, в Курской области российские войска блокировали около двух тысяч украинских солдат. По его словам, ВСУ предпринимают попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри, но они безуспешны. Российская армия уже приступила к ликвидации этих подразделений противника, добавил глава государства.

https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html

https://ria.ru/20241025/obstanovka-1979865036.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность