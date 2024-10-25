ВС России предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу у Нового Пути
МО заявило о предотвращении попытки ВСУ прорваться через границу у Нового Пути
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Группировка "Север" сорвала попытку ВСУ прорваться через границу в районе поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны.
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"Потери противника составили около 15 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", — говорится в сводке.
Кроме того, группировка "Север" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах сел Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка и Плехово, а также отбила пять контратак.
В этих боях ВСУ потеряли:
- около 30 человек убитыми и ранеными;
- танк;
- две боевые бронированные машины;
- автомобиль.
Еще три украинских солдата сдались в плен.
Общие потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении составили:
- более 26 550 человек;
- 177 танков;
- 93 боевые машины пехоты;
- 105 бронетранспортеров;
- 1003 боевые бронированные машины;
- 686 автомобилей;
- 229 артиллерийских орудий;
- 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять американских HIMARS и шесть MLRS;
- девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- пять транспортно-заряжающих машин;
- 57 станций РЭБ;
- 11 РЛС контрбатарейной борьбы;
- три РЛС ПВО;
- 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение было остановлено.
Как рассказал накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент Владимир Путин, в Курской области российские войска блокировали около двух тысяч украинских солдат. По его словам, ВСУ предпринимают попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри, но они безуспешны. Российская армия уже приступила к ликвидации этих подразделений противника, добавил глава государства.
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