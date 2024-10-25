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Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 25.10.2024 (обновлено: 10:36 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html
Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области
Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024
Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области
Стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, заявил президент Владимир Путин в интервью тележурналистке Ольге Скабеевой для РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:50
2024-10-25T10:36
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
саммит брикс в казани в 2024 году
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, заявил президент Владимир Путин в интервью тележурналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия 1".&quot;Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно&quot;, — сказал он.Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент рассказал, что в Курской области российские войска блокировали около двух тысяч украинских солдат. По его словам, ВСУ предпринимают попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри, но они безуспешны.Российская армия уже приступила к ликвидации этих подразделений противника, добавил глава государства. Он также отметил, что за последний месяц украинские войска потеряли в Курской области около 26 тысяч человек.Что касается успехов российских военных, то они, по словам Путина, уверенно действуют на всех направлениях и продвигаются на всех участках линии боевого соприкосновения.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 26 222 военнослужащих, 176 танков и сотни единиц другой техники.
https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, вооруженные силы рф, ольга скабеева
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Вооруженные силы РФ, Ольга Скабеева

Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, заявил президент Владимир Путин в интервью тележурналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия 1".
«

"Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно", — сказал он.

Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
ОнлайнПресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Ключевые заявления
24 октября, 18:19
Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент рассказал, что в Курской области российские войска блокировали около двух тысяч украинских солдат. По его словам, ВСУ предпринимают попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри, но они безуспешны.
Российская армия уже приступила к ликвидации этих подразделений противника, добавил глава государства. Он также отметил, что за последний месяц украинские войска потеряли в Курской области около 26 тысяч человек.
Что касается успехов российских военных, то они, по словам Путина, уверенно действуют на всех направлениях и продвигаются на всех участках линии боевого соприкосновения.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 26 222 военнослужащих, 176 танков и сотни единиц другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинУкраинаРоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВооруженные силы РФОльга Скабеева
 
 
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