https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html

Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области

Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области - РИА Новости, 25.10.2024

Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области

Стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, заявил президент Владимир Путин в интервью тележурналистке Ольге Скабеевой для РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:50

2024-10-25T09:50

2024-10-25T10:36

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, заявил президент Владимир Путин в интервью тележурналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия 1"."Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно", — сказал он.Накануне на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани президент рассказал, что в Курской области российские войска блокировали около двух тысяч украинских солдат. По его словам, ВСУ предпринимают попытки разблокировать группировку извне, прорваться изнутри, но они безуспешны.Российская армия уже приступила к ликвидации этих подразделений противника, добавил глава государства. Он также отметил, что за последний месяц украинские войска потеряли в Курской области около 26 тысяч человек.Что касается успехов российских военных, то они, по словам Путина, уверенно действуют на всех направлениях и продвигаются на всех участках линии боевого соприкосновения.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение было остановлено. По данным на 24 октября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 26 222 военнослужащих, 176 танков и сотни единиц другой техники.

https://ria.ru/20241024/briefing-1979831127.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, владимир путин, украина, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, вооруженные силы рф, ольга скабеева