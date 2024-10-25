https://ria.ru/20241025/kreml-1980054371.html

В Кремле назвали предвыборную гонку в США ожесточившейся до предела

В Кремле назвали предвыборную гонку в США ожесточившейся до предела - РИА Новости, 25.10.2024

В Кремле назвали предвыборную гонку в США ожесточившейся до предела

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил ожесточившуюся до предела политическую борьбу в ходе предвыборной гонки в США. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:35

2024-10-25T13:35

2024-10-25T13:42

сша

дмитрий песков

россия

владимир путин

илон маск

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил ожесточившуюся до предела политическую борьбу в ходе предвыборной гонки в США.Ранее Песков назвал ложной информацию американской газеты The Wall Street Journal о контактах Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска."Скорее всего, это (информация о контактах Путина и Маска - ред.) очередные вбросы в рамках такой уже ожесточившейся до предела политической борьбы по предвыборным делам. Предвыборная гонка вышла на финишную стадию, и, конечно, оппоненты не гнушаются ничем", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, контактировал ли Путин с Маском после 2021 года.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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сша, дмитрий песков, россия, владимир путин, илон маск