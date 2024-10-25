https://ria.ru/20241025/kreml-1980051544.html
В Кремле прокомментировали предложение Турции по зерновой сделке
В Кремле прокомментировали предложение Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 25.10.2024
В Кремле прокомментировали предложение Турции по зерновой сделке
Предложения по возобновлению Черноморской зерновой сделки будут изучены ведомствами и специалистами, затем позицию доложат президенту России Владимиру Путину,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:34
2024-10-25T13:34
2024-10-25T13:34
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турция
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Предложения по возобновлению Черноморской зерновой сделки будут изучены ведомствами и специалистами, затем позицию доложат президенту России Владимиру Путину, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Действительно, президент сообщил, что проект документа относительно возможного обсуждения, такой попытки (возобновления зерновой сделки) в перспективе был передан турецкой стороной. Сейчас этот документ изучается нашими соответствующими ведомствами и специалистами. Президенту будут докладывать позиции на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какая позиция в Кремле относительно возобновления Черноморской зерновой сделки. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.
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россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
В Кремле прокомментировали предложение Турции по зерновой сделке
Песков: предложения по возобновлению Черноморской зерновой сделки будут изучены