https://ria.ru/20241025/kreml-1980051544.html

В Кремле прокомментировали предложение Турции по зерновой сделке

В Кремле прокомментировали предложение Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 25.10.2024

В Кремле прокомментировали предложение Турции по зерновой сделке

Предложения по возобновлению Черноморской зерновой сделки будут изучены ведомствами и специалистами, затем позицию доложат президенту России Владимиру Путину,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:34

2024-10-25T13:34

2024-10-25T13:34

россия

турция

владимир путин

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Предложения по возобновлению Черноморской зерновой сделки будут изучены ведомствами и специалистами, затем позицию доложат президенту России Владимиру Путину, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Действительно, президент сообщил, что проект документа относительно возможного обсуждения, такой попытки (возобновления зерновой сделки) в перспективе был передан турецкой стороной. Сейчас этот документ изучается нашими соответствующими ведомствами и специалистами. Президенту будут докладывать позиции на этот счет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, какая позиция в Кремле относительно возобновления Черноморской зерновой сделки. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.

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россия, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский