https://ria.ru/20241025/krasnodar-1980015793.html

В Краснодаре продолжают искать жителя Башкирии, напавшего на полицейского

В Краснодаре продолжают искать жителя Башкирии, напавшего на полицейского - РИА Новости, 25.10.2024

В Краснодаре продолжают искать жителя Башкирии, напавшего на полицейского

Правоохранительные органы просят очевидцев сообщать любую информацию о жителе Башкирии, напавшем в Краснодаре на полицейского и отобравшем табельное оружие,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:14

2024-10-25T12:14

2024-10-25T12:14

происшествия

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

нападение на автомобиль полицейского в ингушетии

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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы просят очевидцев сообщать любую информацию о жителе Башкирии, напавшем в Краснодаре на полицейского и отобравшем табельное оружие, которого разыскивают вторые сутки, сообщили в УМВД по городу. "Полиция Краснодара: продолжается розыск гражданина Абдюшева Марата Рустемовича. Жители краевого центра и иных населённых пунктов Кубани, а также соседних регионов могут сообщить любую имеющуюся у них информацию по телефону 102… Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении. Полиция также предпринимает меры по минимизации дорожных заторов на выездах и въездах в город и просит граждан с пониманием отнестись к введённым на территории краевого центра ограничениям. По версии СК, в ночь на четверг сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузана в Краснодаре заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Сотрудники полиции подошли к ним, чтобы проверить документы, мужчины попытались скрыться. В ходе преследования один из них напал на полицейского, ударив его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавший госпитализирован. В отношении 33-летнего жителя Башкирии возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия. В краевом главке МВД также сообщали, что подозрительные мужчины приехали к гаражам на улице Лузана за закладками с наркотиками. Они оба оказали сопротивление полицейским, один из них был задержан – выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979970407.html

https://ria.ru/20241024/napadenie-1979923930.html

краснодар

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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), нападение на автомобиль полицейского в ингушетии