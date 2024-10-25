В Краснодаре продолжают искать жителя Башкирии, напавшего на полицейского
МВД попросило сообщать любые данные о напавшем на полицейского в Краснодаре
Полиция. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы просят очевидцев сообщать любую информацию о жителе Башкирии, напавшем в Краснодаре на полицейского и отобравшем табельное оружие, которого разыскивают вторые сутки, сообщили в УМВД по городу.
"Полиция Краснодара: продолжается розыск гражданина Абдюшева Марата Рустемовича. Жители краевого центра и иных населённых пунктов Кубани, а также соседних регионов могут сообщить любую имеющуюся у них информацию по телефону 102… Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.
Полиция также предпринимает меры по минимизации дорожных заторов на выездах и въездах в город и просит граждан с пониманием отнестись к введённым на территории краевого центра ограничениям.
По версии СК, в ночь на четверг сотрудники патрульно-постовой службы на улице Лузана в Краснодаре заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Сотрудники полиции подошли к ним, чтобы проверить документы, мужчины попытались скрыться. В ходе преследования один из них напал на полицейского, ударив его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие. Пострадавший госпитализирован. В отношении 33-летнего жителя Башкирии возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции и хищении огнестрельного оружия.
В краевом главке МВД также сообщали, что подозрительные мужчины приехали к гаражам на улице Лузана за закладками с наркотиками. Они оба оказали сопротивление полицейским, один из них был задержан – выяснилось, что он неоднократно судим за кражу, грабёж и разбойные нападения.
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