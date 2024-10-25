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Жительница Костромы передала свой бензиновый генератор на СВО - РИА Новости, 25.10.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
16:57 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/kostroma-1980128448.html
Жительница Костромы передала свой бензиновый генератор на СВО
Жительница Костромы передала свой бензиновый генератор на СВО - РИА Новости, 25.10.2024
Жительница Костромы передала свой бензиновый генератор на СВО
Жительница Костромы передала бойцам СВО свой бензиновый генератор, которым она пользовалась до подключения своей дачи к сетевому электричеству, сообщает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:57
2024-10-25T16:57
надежные люди
кострома
костромская область
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Жительница Костромы передала бойцам СВО свой бензиновый генератор, которым она пользовалась до подключения своей дачи к сетевому электричеству, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта. Региональное отделение Народного фронта сообщило в своем Telegram-канале, что летом 2024 года Любовь Муравьева обратилась с просьбой помочь с подключением садового участка к электричеству - по непонятной причине энергетики затягивали процесс. Активисты пригласили ее на совместный прием Народного фронта и прокуратуры Костромской области, после чего проблема решилась. "Любовь Павловна предложила передать бензогенератор, который помогал ей справиться без сетевого электричества, ребятам на СВО. Он подходит для зарядки аккумуляторных батарей БПЛА и освещения. Мы передали его волонтерам группы "Тыл 44" для отправки в зону СВО", - говорится в сообщении. Активисты отмечают, что Любовь Муравьева постоянно приносит предметы гигиены, белье и другие необходимые бойцам вещи для отправки на СВО.
https://ria.ru/20241024/gumpomosch-1979901364.html
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кострома, костромская область, сво
Надежные люди, Кострома, Костромская область, СВО

Жительница Костромы передала свой бензиновый генератор на СВО

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКострома
Кострома - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Жительница Костромы передала бойцам СВО свой бензиновый генератор, которым она пользовалась до подключения своей дачи к сетевому электричеству, сообщает Костромское региональное отделение Народного фронта.
Региональное отделение Народного фронта сообщило в своем Telegram-канале, что летом 2024 года Любовь Муравьева обратилась с просьбой помочь с подключением садового участка к электричеству - по непонятной причине энергетики затягивали процесс. Активисты пригласили ее на совместный прием Народного фронта и прокуратуры Костромской области, после чего проблема решилась.
"Любовь Павловна предложила передать бензогенератор, который помогал ей справиться без сетевого электричества, ребятам на СВО. Он подходит для зарядки аккумуляторных батарей БПЛА и освещения. Мы передали его волонтерам группы "Тыл 44" для отправки в зону СВО", - говорится в сообщении.
Активисты отмечают, что Любовь Муравьева постоянно приносит предметы гигиены, белье и другие необходимые бойцам вещи для отправки на СВО.
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Надежные людиКостромаКостромская областьСВО
 
 
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