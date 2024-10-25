https://ria.ru/20241025/kosmos-1980091258.html

Китай запустит первых туристов в космос в 2027 году, пишут СМИ

Китай запустит первых туристов в космос в 2027 году, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024

Китай запустит первых туристов в космос в 2027 году, пишут СМИ

Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие, оно запланировано на 2027 год, пишет... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:16

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие, оно запланировано на 2027 год, пишет гонконгское издание South China Morning Post в пятницу. "Первые пассажиры отправятся в путешествие продолжительностью около 12 минут, в течение которого они смогут испытать по крайней мере пять минут невесомости в открытом космосе, прежде чем вернуться на Землю", - пишет газета. Компания выставила на продажу два билета стоимостью 1,5 миллиона юаней (210 тысяч долларов США) каждый во время прямой трансляции в китайском интернет-магазине Taobao в четверг, они были куплены за четыре минуты. Компания сообщила, что планирует продать еще несколько билетов в следующем месяце. Сообщается, что во время полета в 2027 году ракета достигнет космического пространства, но не выйдет на околоземную орбиту. Deep Blue Aerospace проведет десятки испытательных полетов в течение следующих двух лет, чтобы обеспечить безопасность и надежность космических путешествий, прежде чем официально запустить коммерческий космический туризм. "Ракета будет запущена с космодрома и приземлится на него, (во время полета - ред.) пересечет линию Кармен (100 километров над уровнем моря - ред.) и начнет снижаться. Весь процесс займет около 10-15 минут, но вы сможете ощутить полную невесомость,"- заявил глава компании Хо Лян, его слова приводит китайское издание "Шангуань". Он добавил, что требования к пассажирам для полета будут ненамного выше, чем к пассажирам самолетов. Им должно быть от 18 до 60 лет, а их организм должен быть относительно крепким и способным выдержать полет. Частная космическая компания Deep Blue Aerospace основана в 2016 году. На данный момент, она разрабатывает китайский многоразовый ракета-носитель Nebula-1.

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975068422.html

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