https://ria.ru/20241025/korkino-1980162078.html

Власти Челябинской области составят план наведения порядка в Коркино

Власти Челябинской области составят план наведения порядка в Коркино - РИА Новости, 25.10.2024

Власти Челябинской области составят план наведения порядка в Коркино

План наведения порядка на территории Коркинского муниципального округа в Челябинской области составят после убийства женщины-таксиста и общественных волнений,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:04

2024-10-25T19:04

2024-10-25T19:04

происшествия

челябинская область

коркино

россия

сергей зайцев

алексей текслер

следственный комитет россии (ск рф)

убийство женщины-таксиста в коркино

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт - РИА Новости. План наведения порядка на территории Коркинского муниципального округа в Челябинской области составят после убийства женщины-таксиста и общественных волнений, сообщил в пятницу замгубернатора региона Алексей Фартыгин. В Коркино состоялся прием граждан под председательством заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Во встрече принимали участие прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник ГУМВД РФ по Челябинской области Сергей Космачев, начальник СУСК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин, главный федеральный инспектор по Челябинской области Денис Чернятьев, замгубернатора региона Алексей Фартыгин и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. "По поручению губернатора Алексея Текслера сегодня провели встречу с жителями Коркино, которые обозначили те факты, которые вызывают напряжение. С правоохранительными органами проанализируем каждый факт, который жители формулируют. Будет составлен план наведения порядка в территории. Он касается и деятельности органов внутренних дел, и органов местного самоуправления для того, чтобы у жителей чувство защищенности было подкреплено реальными действиями", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Фартыгина. Также, по его словам, был обозначен ряд других вопросов, касающихся комфортного проживания в территории, которые также будут на контроле. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Подозреваемый арестован судом на 2 месяца. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.

https://ria.ru/20241025/korkino-1980009198.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1980072897.html

челябинская область

коркино

россия

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происшествия, челябинская область, коркино, россия, сергей зайцев, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино