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Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино глухонемой, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2024
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16:23 25.10.2024 (обновлено: 18:21 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1980113851.html
Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино глухонемой, сообщил источник
Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино глухонемой, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2024
Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино глухонемой, сообщил источник
Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино Челябинской области является глухонемым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:23
2024-10-25T18:21
происшествия
коркино
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство женщины-таксиста в коркино
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино Челябинской области является глухонемым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Он глухонемой, да", – сказал собеседник агентства. В пятницу фигуранта арестовали на два месяца, до 24 декабря. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздались выстрелы, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области. Мужчина, которого задержали за стрельбу из дома, является главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган", проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html
https://ria.ru/20241025/korkino-1980072897.html
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происшествия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино, россия
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство женщины-таксиста в Коркино, Россия
Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино глухонемой, сообщил источник

Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино является глухонемым

© Фото : соцсетиУбитая в Коркино женщина-таксист
Убитая в Коркино женщина-таксист - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : соцсети
Убитая в Коркино женщина-таксист
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино Челябинской области является глухонемым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Он глухонемой, да", – сказал собеседник агентства.
Ситуация в Коркино - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
"Чиновники молчали". Жители Урала вышли на улицы из-за зверского убийства
Вчера, 14:32
В пятницу фигуранта арестовали на два месяца, до 24 декабря.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздались выстрелы, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.
Владимир Дякин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей
Вчера, 14:21
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.
Мужчина, которого задержали за стрельбу из дома, является главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган", проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
Оружие стрелявшего в Коркино, найденное в ходе обыска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Бывший муж убитой в Коркино таксистки рассказал о стычках с цыганами
Вчера, 11:52
 
ПроисшествияКоркиноЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство женщины-таксиста в КоркиноРоссия
 
 
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