https://ria.ru/20241025/korkino-1980113851.html

Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино глухонемой, сообщил источник

Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино глухонемой, сообщил источник - РИА Новости, 25.10.2024

Подозреваемый в убийстве женщины в Коркино глухонемой, сообщил источник

Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино Челябинской области является глухонемым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:23

2024-10-25T16:23

2024-10-25T18:21

происшествия

коркино

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство женщины-таксиста в коркино

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино Челябинской области является глухонемым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Он глухонемой, да", – сказал собеседник агентства. В пятницу фигуранта арестовали на два месяца, до 24 декабря. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздались выстрелы, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области. Мужчина, которого задержали за стрельбу из дома, является главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. В СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган", проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".

https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1980072897.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1980009198.html

коркино

челябинская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино, россия