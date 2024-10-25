https://ria.ru/20241025/korkino-1980085482.html
Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца - РИА Новости, 25.10.2024
Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, совершенном в Коркинском муниципальном округе Челябинской области, сообщило следственное... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:59
2024-10-25T14:59
2024-10-25T18:21
происшествия
коркино
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челябинская область
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убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, совершенном в Коркинском муниципальном округе Челябинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону."Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздались выстрелы, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.Мужчина, которого задержали за стрельбу из дома, является главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.В СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган", проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html
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происшествия, коркино, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, россия, убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Следственный комитет России (СК РФ), Челябинская область, Россия, Убийство женщины-таксиста в Коркино
Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
СК: подозреваемый в убийстве женщины-таксиста в Коркино арестован на два месяца
ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в убийстве женщины-таксиста, совершенном в Коркинском муниципальном округе Челябинской области, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздались выстрелы, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.
Мужчина, которого задержали за стрельбу из дома, является главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган", проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".