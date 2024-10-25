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Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей - РИА Новости, 25.10.2024
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14:21 25.10.2024 (обновлено: 15:23 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1980072897.html
Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей
Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей - РИА Новости, 25.10.2024
Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей
Начальника ОВД Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей, сообщил глава управления МВД по Челябинской области... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:21
2024-10-25T15:23
коркино
убийство женщины-таксиста в коркино
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
алексей текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт — РИА Новости. Начальника ОВД Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей, сообщил глава управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев на встрече с местными жителями."Сегодня начальник ОВД Коркино Челябинской области будет отстранен от исполнения обязанностей и назначена служебная проверка", — сказал он.Вечером 23 октября в автомобиле на улице Ватутина обнаружили тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. Накануне задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. По версии следствия, таксистка везла его домой, в пути между ними возник конфликт, во время которого молодой человек не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.После этого в Коркино начались волнения, участники которых требовали наказать виновного в убийстве. Они собрались у одного из домов, откуда впоследствии раздались несколько выстрелов, двое получили ранения. Подозреваемого в стрельбе, 58-летнего мужчину, задержали. По словам источника РИА Новости в региональных правоохранительных органах, речь идет о главе местной цыганской диаспоры.По данным областного правительства, всего на улицы вышли около 150 протестующих. Наиболее активных из них — более 40 человек — доставили в полицию, после проверки на некоторых составили протоколы. Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль.
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Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области
Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону.
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коркино, убийство женщины-таксиста в коркино, происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), алексей текслер
Коркино, Убийство женщины-таксиста в Коркино, Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Алексей Текслер
Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей

Начальника ОВД Коркино Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей

© Фото : ГУ МВД России по Челябинской областиВладимир Дякин
Владимир Дякин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по Челябинской области
Владимир Дякин. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт — РИА Новости. Начальника ОВД Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей, сообщил глава управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев на встрече с местными жителями.
"Сегодня начальник ОВД Коркино Челябинской области будет отстранен от исполнения обязанностей и назначена служебная проверка", — сказал он.
Вечером 23 октября в автомобиле на улице Ватутина обнаружили тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. Накануне задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. По версии следствия, таксистка везла его домой, в пути между ними возник конфликт, во время которого молодой человек не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
После этого в Коркино начались волнения, участники которых требовали наказать виновного в убийстве. Они собрались у одного из домов, откуда впоследствии раздались несколько выстрелов, двое получили ранения. Подозреваемого в стрельбе, 58-летнего мужчину, задержали. По словам источника РИА Новости в региональных правоохранительных органах, речь идет о главе местной цыганской диаспоры.
По данным областного правительства, всего на улицы вышли около 150 протестующих. Наиболее активных из них — более 40 человек — доставили в полицию, после проверки на некоторых составили протоколы. Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль.
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КоркиноУбийство женщины-таксиста в КоркиноПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Алексей Текслер
 
 
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