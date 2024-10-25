https://ria.ru/20241025/korkino-1980072897.html

Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей

Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей - РИА Новости, 25.10.2024

Начальника ОВД Челябинского Коркино отстранят от исполнения обязанностей

Начальника ОВД Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей, сообщил глава управления МВД по Челябинской области... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:21

2024-10-25T14:21

2024-10-25T15:23

коркино

убийство женщины-таксиста в коркино

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт — РИА Новости. Начальника ОВД Коркино полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей, сообщил глава управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев на встрече с местными жителями."Сегодня начальник ОВД Коркино Челябинской области будет отстранен от исполнения обязанностей и назначена служебная проверка", — сказал он.Вечером 23 октября в автомобиле на улице Ватутина обнаружили тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. Накануне задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. По версии следствия, таксистка везла его домой, в пути между ними возник конфликт, во время которого молодой человек не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.После этого в Коркино начались волнения, участники которых требовали наказать виновного в убийстве. Они собрались у одного из домов, откуда впоследствии раздались несколько выстрелов, двое получили ранения. Подозреваемого в стрельбе, 58-летнего мужчину, задержали. По словам источника РИА Новости в региональных правоохранительных органах, речь идет о главе местной цыганской диаспоры.По данным областного правительства, всего на улицы вышли около 150 протестующих. Наиболее активных из них — более 40 человек — доставили в полицию, после проверки на некоторых составили протоколы. Сейчас ситуация в городе стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль.

https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html

коркино

челябинская область

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Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону. 2024-10-25T14:21 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коркино, убийство женщины-таксиста в коркино, происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), алексей текслер