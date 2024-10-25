https://ria.ru/20241025/korkino-1980017269.html
Следователи центрального аппарата СК выехали в Коркино, где убили таксистку
Следователи центрального аппарата СК выехали в Коркино, где убили таксистку - РИА Новости, 25.10.2024
Следователи центрального аппарата СК выехали в Коркино, где убили таксистку
Следователи и криминалисты центрального аппарата СК России выехали в Челябинскую область, где ранее зарезали таксистку, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:18
2024-10-25T12:18
2024-10-25T12:18
происшествия
челябинская область
коркино
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
убийство женщины-таксиста в коркино
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты центрального аппарата СК России выехали в Челябинскую область, где ранее зарезали таксистку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "По поручению главы ведомства в Челябинскую область выехала группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России для проведения необходимых следственных действий на месте происшествия, призванных установить все причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области, вызвавших широкий общественный резонанс. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.
https://ria.ru/20241025/korkino-1980012457.html
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происшествия, челябинская область, коркино, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Челябинская область, Коркино, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Убийство женщины-таксиста в Коркино
Следователи центрального аппарата СК выехали в Коркино, где убили таксистку
Центральный аппарат СК выехал в Коркино, где ранее убили женщину-таксиста
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следователи и криминалисты центрального аппарата СК России выехали в Челябинскую область, где ранее зарезали таксистку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По поручению главы ведомства в Челябинскую область выехала группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России для проведения необходимых следственных действий на месте происшествия, призванных установить все причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин
заслушал доклад о ходе расследования уголовных дел об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области, вызвавших широкий общественный резонанс.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.