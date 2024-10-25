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Задержанным после стрельбы в Коркино оказался глава цыганской диаспоры - РИА Новости, 25.10.2024
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12:03 25.10.2024 (обновлено: 12:25 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1980012632.html
Задержанным после стрельбы в Коркино оказался глава цыганской диаспоры
Задержанным после стрельбы в Коркино оказался глава цыганской диаспоры - РИА Новости, 25.10.2024
Задержанным после стрельбы в Коркино оказался глава цыганской диаспоры
Мужчина, которого задержали по подозрению в покушении на убийство двух лиц в Коркино Челябинской области после общественных волнений из-за убийства... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:03
2024-10-25T12:25
происшествия
коркино
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, которого задержали по подозрению в покушении на убийство двух лиц в Коркино Челябинской области после общественных волнений из-за убийства женщины-таксиста, является главой цыганской диаспоры, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. СУСК в своем Telegram-канале в пятницу разместило видео задержания 58-летнего местного жителя – на видео сотрудники входят в трехэтажный кирпичный дом, где находился мужчина, зачитывают постановление о возбуждении уголовного дела и обстоятельствах совершения преступления. После следуют кадры допроса мужчины в Следственном комитете. "Задержанный - глава цыганской диаспоры", - сказал собеседник агентства. По данным СК, следствием расследуются уголовные дела об убийстве женщины-таксистки и покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.
https://ria.ru/20241025/korkino-1979979208.html
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происшествия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство женщины-таксиста в Коркино
Задержанным после стрельбы в Коркино оказался глава цыганской диаспоры

Источник: задержанный в Челябинской области был главой цыганской диаспоры

© СУ СК по Челябинской областиДопрос подозреваемого в стрельбе в Коркино. Кадр видео
Допрос подозреваемого в стрельбе в Коркино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© СУ СК по Челябинской области
Допрос подозреваемого в стрельбе в Коркино. Кадр видео
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, которого задержали по подозрению в покушении на убийство двух лиц в Коркино Челябинской области после общественных волнений из-за убийства женщины-таксиста, является главой цыганской диаспоры, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
СУСК в своем Telegram-канале в пятницу разместило видео задержания 58-летнего местного жителя – на видео сотрудники входят в трехэтажный кирпичный дом, где находился мужчина, зачитывают постановление о возбуждении уголовного дела и обстоятельствах совершения преступления. После следуют кадры допроса мужчины в Следственном комитете.
Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино
Вчера, 10:14
"Задержанный - глава цыганской диаспоры", - сказал собеседник агентства.
По данным СК, следствием расследуются уголовные дела об убийстве женщины-таксистки и покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт.
Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.
Оружие стрелявшего в Коркино, найденное в ходе обыска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Бывший муж убитой в Коркино таксистки рассказал о стычках с цыганами
Вчера, 11:52
 
ПроисшествияКоркиноЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)Убийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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