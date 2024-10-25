https://ria.ru/20241025/korkino-1980012632.html

Задержанным после стрельбы в Коркино оказался глава цыганской диаспоры

Задержанным после стрельбы в Коркино оказался глава цыганской диаспоры - РИА Новости, 25.10.2024

Задержанным после стрельбы в Коркино оказался глава цыганской диаспоры

Мужчина, которого задержали по подозрению в покушении на убийство двух лиц в Коркино Челябинской области после общественных волнений из-за убийства... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:03

2024-10-25T12:03

2024-10-25T12:25

происшествия

коркино

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство женщины-таксиста в коркино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979971137_7:0:1273:712_1920x0_80_0_0_d87f99b2dec9ea16c3815c34de362a85.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Мужчина, которого задержали по подозрению в покушении на убийство двух лиц в Коркино Челябинской области после общественных волнений из-за убийства женщины-таксиста, является главой цыганской диаспоры, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. СУСК в своем Telegram-канале в пятницу разместило видео задержания 58-летнего местного жителя – на видео сотрудники входят в трехэтажный кирпичный дом, где находился мужчина, зачитывают постановление о возбуждении уголовного дела и обстоятельствах совершения преступления. После следуют кадры допроса мужчины в Следственном комитете. "Задержанный - глава цыганской диаспоры", - сказал собеседник агентства. По данным СК, следствием расследуются уголовные дела об убийстве женщины-таксистки и покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979979208.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1980009198.html

коркино

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино