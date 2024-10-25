https://ria.ru/20241025/korkino-1980012457.html

Правоохранители закрыли Telegram-канал, призывавший к беспорядкам в Коркино

Правоохранители закрыли Telegram-канал, призывавший к беспорядкам в Коркино - РИА Новости, 25.10.2024

Правоохранители закрыли Telegram-канал, призывавший к беспорядкам в Коркино

Правоохранители закрыли Telegram-канал, распространявший призывы к беспорядкам в челябинском Коркино, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:02

2024-10-25T12:02

2024-10-25T13:16

коркино

убийство женщины-таксиста в коркино

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правоохранители закрыли Telegram-канал, распространявший призывы к беспорядкам в челябинском Коркино, сообщает региональный главк МВД России."Установлены создатель и администратор Telegram-канала, в котором распространялась информация с провокационными заявлениями, призывами к жителям Коркинского городского округа к участию в беспорядках и совершению иных противоправных деяний", - говорится в телеграм-канале ГУМВД.Правоохранители выяснили, что 24 октября 37-летняя местная жительница создала в Telegram группу с открытым доступом, дав полномочия второго администратора 43-летнему жителю Коркино. Целью канала было заявлено обсуждение проблемных вопросов во взаимоотношениях с представителями этнической группы. Но "подписчики стали пренебрегать правилами общения в открытом чате и размещать сообщения с ложной информацией о причастности иностранных граждан к особо тяжкому преступлению на территории округа", а также с призывать к противозаконным действиям."Администраторы на это должным образом не реагировали, мер к удалению провокационных высказываний не предприняли. В настоящее время Telegram-канал заблокирован. Его администраторам вынесено предостережение о недопустимости правонарушений. Реализуется комплекс мер, направленных на предотвращение противоправного поведения граждан в дальнейшем", - добавляется в сообщении.Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.Мужчина, которого задержали за стрельбу из дома, является главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.В СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".

https://ria.ru/20241025/korkino-1980009198.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1979985235.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1980012632.html

коркино

россия

челябинская область

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коркино, убийство женщины-таксиста в коркино, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область