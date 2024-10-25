Бывший муж убитой в Коркино таксистки рассказал о стычках с цыганами
Бывший муж убитой таксистки: цыган из Коркино уже изгоняли, но они вернулись
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В городе Коркино Челябинской области постоянно происходят стычки с представителями цыганской диаспоры, рассказал РИА Новости бывший муж убитой таксистки Петр Манжосов.
По его словам, он живет в Коркино с 2006 года, и взаимоотношения с цыганами и другими местными жителями всегда были сложными.
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"Все знают, чем они занимаются: криминальными делами. Понастроили замков себе, детей местных в школах начинают даже прессовать. Лет пять-восемь назад кто-то из цыган убил человека в кафе, и после этого случая их выгнали. И вот спустя несколько лет они паутину свою распустили тут, скупили недвижимость в Тимофеевке — районе Коркино", — сказал собеседник агентства.
Вечером 23 октября в Коркино, на улице Ватутина, нашли в автомобиле тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. По версии следствия, таксистка везла молодого человека домой, в пути между ними завязалась ссора, и юноша набросился на женщину с ножом.
После этого в Коркино начались волнения, участники которых требовали наказать виновного в убийстве. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, двое мужчин получили ранения. Подозреваемого в стрельбе, 58-летего мужчину, задержали. По словам источника РИА Новости в региональных правоохранительных органах, это глава местной цыганской диаспоры.
По данным областного правительства, всего на улицы вышли около 150 человек. Наиболее активных из них — более 40 человек — доставили в полицию, после проверки на некоторых составили протоколы. Сейчас ситуация в Коркино стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль, заявили региональные власти.