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Семья убитой в Коркино женщины получит материальную помощь - РИА Новости, 25.10.2024
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10:45 25.10.2024 (обновлено: 12:04 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1979985235.html
Семья убитой в Коркино женщины получит материальную помощь
Семья убитой в Коркино женщины получит материальную помощь - РИА Новости, 25.10.2024
Семья убитой в Коркино женщины получит материальную помощь
Материальную помощь из бюджета Челябинской области направят власти семье женщины-таксиста, убитой в Коркинском муниципальном округе, сообщила в пятницу... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:45
2024-10-25T12:04
происшествия
коркино
челябинская область
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Материальную помощь из бюджета Челябинской области направят власти семье женщины-таксиста, убитой в Коркинском муниципальном округе, сообщила в пятницу пресс-служба министерства социальных отношений региона. По данным пресс-службы, по поручению губернатора региона Алексея Текслера министерство социальных отношений подключилось к ситуации в Коркино. Ранее сообщалось, что у погибшей женщины остались двое детей, 11 и 15 лет. "Социальные службы находятся на постоянной связи с семьей погибшей женщины. Оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Главой региона принято решение в кратчайшие сроки выделить материальную помощь из областного бюджета", - говорится в сообщении. Кроме того, в случае согласия родственников будет представлена помощь профессиональных психологов, уточняется в сообщении. В любой момент к семье готовы выехать сотрудники службы экстренной психологической поддержки областного центра "Семья", поясняет пресс-служба. Ситуация находится на особом контроле в министерстве социальных отношений, координация работ по оказанию социальной помощи семье проводится в круглосуточном режиме, добавляет министерство. По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
https://ria.ru/20241025/korkino-1979977572.html
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происшествия, коркино, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Убийство женщины-таксиста в Коркино
Семья убитой в Коркино женщины получит материальную помощь

Власти направят семье убитой в Коркино женщины материальную помощь

© Фото : соцсетиУбитая в Коркино женщина-таксист
Убитая в Коркино женщина-таксист - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : соцсети
Убитая в Коркино женщина-таксист. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Материальную помощь из бюджета Челябинской области направят власти семье женщины-таксиста, убитой в Коркинском муниципальном округе, сообщила в пятницу пресс-служба министерства социальных отношений региона.
По данным пресс-службы, по поручению губернатора региона Алексея Текслера министерство социальных отношений подключилось к ситуации в Коркино. Ранее сообщалось, что у погибшей женщины остались двое детей, 11 и 15 лет.
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"Социальные службы находятся на постоянной связи с семьей погибшей женщины. Оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Главой региона принято решение в кратчайшие сроки выделить материальную помощь из областного бюджета", - говорится в сообщении.
Кроме того, в случае согласия родственников будет представлена помощь профессиональных психологов, уточняется в сообщении. В любой момент к семье готовы выехать сотрудники службы экстренной психологической поддержки областного центра "Семья", поясняет пресс-служба.
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Ситуация находится на особом контроле в министерстве социальных отношений, координация работ по оказанию социальной помощи семье проводится в круглосуточном режиме, добавляет министерство.
По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.
СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
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ПроисшествияКоркиноЧелябинская областьАлексей ТекслерСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомУбийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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