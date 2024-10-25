https://ria.ru/20241025/korkino-1979985235.html

Семья убитой в Коркино женщины получит материальную помощь

Семья убитой в Коркино женщины получит материальную помощь - РИА Новости, 25.10.2024

Семья убитой в Коркино женщины получит материальную помощь

Материальную помощь из бюджета Челябинской области направят власти семье женщины-таксиста, убитой в Коркинском муниципальном округе, сообщила в пятницу... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:45

2024-10-25T10:45

2024-10-25T12:04

происшествия

коркино

челябинская область

алексей текслер

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

убийство женщины-таксиста в коркино

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Материальную помощь из бюджета Челябинской области направят власти семье женщины-таксиста, убитой в Коркинском муниципальном округе, сообщила в пятницу пресс-служба министерства социальных отношений региона. По данным пресс-службы, по поручению губернатора региона Алексея Текслера министерство социальных отношений подключилось к ситуации в Коркино. Ранее сообщалось, что у погибшей женщины остались двое детей, 11 и 15 лет. "Социальные службы находятся на постоянной связи с семьей погибшей женщины. Оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Главой региона принято решение в кратчайшие сроки выделить материальную помощь из областного бюджета", - говорится в сообщении. Кроме того, в случае согласия родственников будет представлена помощь профессиональных психологов, уточняется в сообщении. В любой момент к семье готовы выехать сотрудники службы экстренной психологической поддержки областного центра "Семья", поясняет пресс-служба. Ситуация находится на особом контроле в министерстве социальных отношений, координация работ по оказанию социальной помощи семье проводится в круглосуточном режиме, добавляет министерство. По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979977572.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1979970590.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1979979208.html

коркино

челябинская область

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происшествия, коркино, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, убийство женщины-таксиста в коркино