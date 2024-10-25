Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино
СК показал видео с подозреваемым в стрельбе по людям в челябинском Коркино
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. СК опубликовал видео с задержанием 58-летнего подозреваемого в стрельбе по людям в Коркино в Челябинской области.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают оружие в его доме.
На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают оружие в его доме.
Накануне вечером в Коркино, на улице Ватутина, нашли автомобиль, в котором находилось тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. Инцидент привел к общественным волнениям, во время которых пострадали два человека.
Следователи возбудили еще одно уголовное дело — о покушении на убийство двух лиц. Силовики оперативно установили и задержали подозреваемого. По информации источника в правоохранительных органах, это был глава цыганской диаспоры.
Следователи возбудили еще одно уголовное дело — о покушении на убийство двух лиц. Силовики оперативно установили и задержали подозреваемого. По информации источника в правоохранительных органах, это был глава цыганской диаспоры.
В СК отметили, что жертв удалось избежать, поскольку раненых сразу же доставили в больницу, где им оказали помощь.
Сейчас ситуация в Коркино стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль, заявили региональные власти. По их данным, всего на улицы вышло около 150 человек, они требовали наказать виновного в убийстве женщины. Наиболее активных участников волнений, более 40 человек, доставили в полицию. После проверки на часть задержанных составили протоколы.
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