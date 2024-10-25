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Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино - РИА Новости, 25.10.2024
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10:14 25.10.2024 (обновлено: 13:09 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1979979208.html
Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино
Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино - РИА Новости, 25.10.2024
Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино
СК опубликовал видео с задержанием 58-летнего подозреваемого в стрельбе по людям в Коркино в Челябинской области. На кадрах видно, как сотрудники... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:14
2024-10-25T13:09
происшествия
коркино
следственный комитет россии (ск рф)
убийство женщины-таксиста в коркино
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. СК опубликовал видео с задержанием 58-летнего подозреваемого в стрельбе по людям в Коркино в Челябинской области. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают оружие в его доме. Накануне вечером в Коркино, на улице Ватутина, нашли автомобиль, в котором находилось тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. Инцидент привел к общественным волнениям, во время которых пострадали два человека. Следователи возбудили еще одно уголовное дело — о покушении на убийство двух лиц. Силовики оперативно установили и задержали подозреваемого. По информации источника в правоохранительных органах, это был глава цыганской диаспоры.В СК отметили, что жертв удалось избежать, поскольку раненых сразу же доставили в больницу, где им оказали помощь.Сейчас ситуация в Коркино стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль, заявили региональные власти. По их данным, всего на улицы вышло около 150 человек, они требовали наказать виновного в убийстве женщины. Наиболее активных участников волнений, более 40 человек, доставили в полицию. После проверки на часть задержанных составили протоколы.
https://ria.ru/20241025/korkino-1979965100.html
https://ria.ru/20241024/korkino-1979921688.html
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РИА Новости
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5
4.7
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Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области
Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону.
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РИА Новости
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происшествия, коркино, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство женщины-таксиста в Коркино
Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино

СК показал видео с подозреваемым в стрельбе по людям в челябинском Коркино

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. СК опубликовал видео с задержанием 58-летнего подозреваемого в стрельбе по людям в Коркино в Челябинской области.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают оружие в его доме.
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Накануне вечером в Коркино, на улице Ватутина, нашли автомобиль, в котором находилось тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. Инцидент привел к общественным волнениям, во время которых пострадали два человека.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело — о покушении на убийство двух лиц. Силовики оперативно установили и задержали подозреваемого. По информации источника в правоохранительных органах, это был глава цыганской диаспоры.
В СК отметили, что жертв удалось избежать, поскольку раненых сразу же доставили в больницу, где им оказали помощь.
Сейчас ситуация в Коркино стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль, заявили региональные власти. По их данным, всего на улицы вышло около 150 человек, они требовали наказать виновного в убийстве женщины. Наиболее активных участников волнений, более 40 человек, доставили в полицию. После проверки на часть задержанных составили протоколы.
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ПроисшествияКоркиноСледственный комитет России (СК РФ)Убийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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