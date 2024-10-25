https://ria.ru/20241025/korkino-1979979208.html

Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино

Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино - РИА Новости, 25.10.2024

Опубликованы кадры с подозреваемым в стрельбе по людям в Коркино

СК опубликовал видео с задержанием 58-летнего подозреваемого в стрельбе по людям в Коркино в Челябинской области. На кадрах видно, как сотрудники... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:14

2024-10-25T10:14

2024-10-25T13:09

происшествия

коркино

следственный комитет россии (ск рф)

убийство женщины-таксиста в коркино

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. СК опубликовал видео с задержанием 58-летнего подозреваемого в стрельбе по людям в Коркино в Челябинской области. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов изымают оружие в его доме. Накануне вечером в Коркино, на улице Ватутина, нашли автомобиль, в котором находилось тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. Инцидент привел к общественным волнениям, во время которых пострадали два человека. Следователи возбудили еще одно уголовное дело — о покушении на убийство двух лиц. Силовики оперативно установили и задержали подозреваемого. По информации источника в правоохранительных органах, это был глава цыганской диаспоры.В СК отметили, что жертв удалось избежать, поскольку раненых сразу же доставили в больницу, где им оказали помощь.Сейчас ситуация в Коркино стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль, заявили региональные власти. По их данным, всего на улицы вышло около 150 человек, они требовали наказать виновного в убийстве женщины. Наиболее активных участников волнений, более 40 человек, доставили в полицию. После проверки на часть задержанных составили протоколы.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979965100.html

https://ria.ru/20241024/korkino-1979921688.html

коркино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону. 2024-10-25T10:14 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коркино, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино