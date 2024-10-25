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Дело об убийстве в Коркино передадут в главное управление СК
Дело об убийстве в Коркино передадут в главное управление СК - РИА Новости, 25.10.2024
Дело об убийстве в Коркино передадут в главное управление СК
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование дел об убийстве и покушении на убийство в челябинском Коркино в главное... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:08
2024-10-25T10:08
2024-10-25T12:04
происшествия
коркино
следственный комитет россии (ск рф)
россия
челябинская область
александр бастрыкин
убийство женщины-таксиста в коркино
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование дел об убийстве и покушении на убийство в челябинском Коркино в главное следственное управление ведомства, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - говорится в сообщении.
коркино
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Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области
Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону.
2024-10-25T10:08
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, коркино, следственный комитет россии (ск рф), россия, челябинская область, видео, александр бастрыкин, убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Челябинская область, Александр Бастрыкин, Убийство женщины-таксиста в Коркино
Дело об убийстве в Коркино передадут в главное управление СК
Делами об убийстве и покушении на убийство в Коркино займется ГСУ СК РФ