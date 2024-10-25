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Дело об убийстве в Коркино передадут в главное управление СК

Дело об убийстве в Коркино передадут в главное управление СК - РИА Новости, 25.10.2024

Дело об убийстве в Коркино передадут в главное управление СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование дел об убийстве и покушении на убийство в челябинском Коркино в главное... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:08

2024-10-25T10:08

2024-10-25T12:04

происшествия

коркино

следственный комитет россии (ск рф)

россия

челябинская область

александр бастрыкин

убийство женщины-таксиста в коркино

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование дел об убийстве и покушении на убийство в челябинском Коркино в главное следственное управление ведомства, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России", - говорится в сообщении.

коркино

россия

челябинская область

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Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону. 2024-10-25T10:08 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коркино, следственный комитет россии (ск рф), россия, челябинская область, видео, александр бастрыкин, убийство женщины-таксиста в коркино