https://ria.ru/20241025/korkino-1979977572.html

СК: проблема с противоправным поведением цыган в Коркино есть давно

СК: проблема с противоправным поведением цыган в Коркино есть давно - РИА Новости, 25.10.2024

СК: проблема с противоправным поведением цыган в Коркино есть давно

Проблема противоправного поведения цыган в челябинском Коркино давно беспокоит местных жителей, но не решается, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:03

2024-10-25T10:03

2024-10-25T12:45

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

коркино

челябинская область

убийство женщины-таксиста в коркино

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Проблема противоправного поведения цыган в челябинском Коркино давно беспокоит местных жителей, но не решается, сообщается в Telegram-канале СК РФ."После произошедшего убийства жительницы города Коркино в регионе произошёл народный сход. Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается", - говорится в сообщении.Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. Задержан 17-летний подозреваемый – по версии СК, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт.Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц.По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили власти Челябинской области.

https://ria.ru/20241025/sk-1979978471.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1979979208.html

россия

коркино

челябинская область

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, коркино, челябинская область, убийство женщины-таксиста в коркино