https://ria.ru/20241025/korkino-1979970590.html

Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию

Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию - РИА Новости, 25.10.2024

Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию

Более 40 человек доставили в полицию после общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины-таксиста, сообщили РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:27

2024-10-25T09:27

2024-10-25T12:04

происшествия

челябинская область

коркино

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

убийство женщины-таксиста в коркино

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Более 40 человек доставили в полицию после общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины-таксиста, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Более 40 человек доставили (в полицию), проверили, на часть задержанных были составлены протоколы, и отпустили по домам", - сказал собеседник агентства. По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что в такси между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

челябинская область

коркино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону. 2024-10-25T09:27 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, коркино, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, видео, убийство женщины-таксиста в коркино