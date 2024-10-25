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Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию - РИА Новости, 25.10.2024
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09:27 25.10.2024 (обновлено: 12:04 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1979970590.html
Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию
Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию - РИА Новости, 25.10.2024
Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию
Более 40 человек доставили в полицию после общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины-таксиста, сообщили РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:27
2024-10-25T12:04
происшествия
челябинская область
коркино
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Более 40 человек доставили в полицию после общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины-таксиста, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "Более 40 человек доставили (в полицию), проверили, на часть задержанных были составлены протоколы, и отпустили по домам", - сказал собеседник агентства. По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что в такси между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
челябинская область
коркино
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РИА Новости
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4.7
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Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области
Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону.
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РИА Новости
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происшествия, челябинская область, коркино, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, видео, убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Челябинская область, Коркино, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Убийство женщины-таксиста в Коркино
Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию
ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Более 40 человек доставили в полицию после общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины-таксиста, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
2024-10-25T09:27
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Источник: после волнений в Коркино более 40 человек доставили в полицию

Более 40 человек доставили в полицию после беспорядков в челябинском Коркино

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Более 40 человек доставили в полицию после общественных волнений в Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за убийства женщины-таксиста, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
«
"Более 40 человек доставили (в полицию), проверили, на часть задержанных были составлены протоколы, и отпустили по домам", - сказал собеседник агентства.
По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что в такси между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
 
ПроисшествияЧелябинская областьКоркиноСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомУбийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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