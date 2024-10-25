https://ria.ru/20241025/korkino-1979970407.html

Около 150 человек вышли на улицы Коркино после резонансного убийства

Около 150 человек вышли на улицы Коркино после резонансного убийства - РИА Новости, 25.10.2024

Около 150 человек вышли на улицы Коркино после резонансного убийства

Около 150 человек вышли на улицы Коркинского муниципального округа Челябинской области после убийства женщины-таксиста, требуя наказать виновных, сообщила в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T09:25

2024-10-25T09:25

2024-10-25T12:04

происшествия

челябинская область

коркино

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

убийство женщины-таксиста в коркино

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Около 150 человек вышли на улицы Коркинского муниципального округа Челябинской области после убийства женщины-таксиста, требуя наказать виновных, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. "Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершенном преступлении. Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений", - говорится в сообщении. По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. У погибшей женщины остались двое детей, 11 и 15 лет, ее семье властями оказывается всесторонняя помощь.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979965010.html

челябинская область

коркино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, коркино, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, убийство женщины-таксиста в коркино