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Около 150 человек вышли на улицы Коркино после резонансного убийства - РИА Новости, 25.10.2024
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09:25 25.10.2024 (обновлено: 12:04 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1979970407.html
Около 150 человек вышли на улицы Коркино после резонансного убийства
Около 150 человек вышли на улицы Коркино после резонансного убийства - РИА Новости, 25.10.2024
Около 150 человек вышли на улицы Коркино после резонансного убийства
Около 150 человек вышли на улицы Коркинского муниципального округа Челябинской области после убийства женщины-таксиста, требуя наказать виновных, сообщила в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T09:25
2024-10-25T12:04
происшествия
челябинская область
коркино
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Около 150 человек вышли на улицы Коркинского муниципального округа Челябинской области после убийства женщины-таксиста, требуя наказать виновных, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. "Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершенном преступлении. Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений", - говорится в сообщении. По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь. У погибшей женщины остались двое детей, 11 и 15 лет, ее семье властями оказывается всесторонняя помощь.
https://ria.ru/20241025/korkino-1979965010.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, коркино, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Челябинская область, Коркино, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, Убийство женщины-таксиста в Коркино
Около 150 человек вышли на улицы Коркино после резонансного убийства

Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства женщины-таксиста

© СУ СК по Челябинской областиЗадержание подозреваемого в стрельбе в Коркино. Кадр видео
Задержание подозреваемого в стрельбе в Коркино. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© СУ СК по Челябинской области
Задержание подозреваемого в стрельбе в Коркино. Кадр видео
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Около 150 человек вышли на улицы Коркинского муниципального округа Челябинской области после убийства женщины-таксиста, требуя наказать виновных, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в совершенном преступлении. Всего на улицы Коркино вышло около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов Челябинской области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений", - говорится в сообщении.
По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.
У погибшей женщины остались двое детей, 11 и 15 лет, ее семье властями оказывается всесторонняя помощь.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Власти и правоохранительные органы в пятницу проведут прием жителей Коркино
Вчера, 08:39
 
ПроисшествияЧелябинская областьКоркиноСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомУбийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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