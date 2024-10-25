https://ria.ru/20241025/korkino-1979965100.html

Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино

Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино - РИА Новости, 25.10.2024

Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино

После инцидента в челябинском Коркино госпитализированы двое пострадавших, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:39

2024-10-25T08:39

2024-10-25T12:04

коркино

челябинская область

происшествия

убийство женщины-таксиста в коркино

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. После инцидента в челябинском Коркино госпитализированы двое пострадавших, сообщает пресс-служба правительства региона."Госпитализировано двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html

коркино

челябинская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коркино, челябинская область, происшествия, убийство женщины-таксиста в коркино