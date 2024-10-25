https://ria.ru/20241025/korkino-1979965100.html
Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино
Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино - РИА Новости, 25.10.2024
Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино
После инцидента в челябинском Коркино госпитализированы двое пострадавших, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:39
2024-10-25T08:39
2024-10-25T12:04
коркино
челябинская область
происшествия
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. После инцидента в челябинском Коркино госпитализированы двое пострадавших, сообщает пресс-служба правительства региона."Госпитализировано двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коркино, челябинская область, происшествия, убийство женщины-таксиста в коркино
Коркино, Челябинская область, Происшествия, Убийство женщины-таксиста в Коркино
Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино
После инцидента в челябинском Коркино госпитализировали двух пострадавших