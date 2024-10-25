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Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино - РИА Новости, 25.10.2024
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08:39 25.10.2024 (обновлено: 12:04 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1979965100.html
Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино
Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино - РИА Новости, 25.10.2024
Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино
После инцидента в челябинском Коркино госпитализированы двое пострадавших, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:39
2024-10-25T12:04
коркино
челябинская область
происшествия
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. После инцидента в челябинском Коркино госпитализированы двое пострадавших, сообщает пресс-служба правительства региона."Госпитализировано двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html
коркино
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коркино, челябинская область, происшествия, убийство женщины-таксиста в коркино
Коркино, Челябинская область, Происшествия, Убийство женщины-таксиста в Коркино
Власти рассказали о пострадавших после инцидента в челябинском Коркино

После инцидента в челябинском Коркино госпитализировали двух пострадавших

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. После инцидента в челябинском Коркино госпитализированы двое пострадавших, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Госпитализировано двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Коркино, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Вчера, 08:20
 
КоркиноЧелябинская областьПроисшествияУбийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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