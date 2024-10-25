Власти и правоохранительные органы в пятницу проведут прием жителей Коркино
Власти 25 октября проведут прием жителей Коркино, где были волнения
© СУ СК по Челябинской областиЗадержание подозреваемого в стрельбе в Коркино. Кадр видео
© СУ СК по Челябинской области
Задержание подозреваемого в стрельбе в Коркино. Кадр видео
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Прокурор Челябинской области, глава регионального главка Следственного комитета России, замгубернатора, начальник МВД по региону и областной омбудсмен в пятницу проведут прием жителей города Коркино и ответят на вопросы после общественных волнений, связанных с убийством таксистки, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"Сегодня в администрации Коркинского округа пройдет личный прием. На вопросы жителей ответят прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер, начальник следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин, начальник Главного управления МВД РФ по Челябинской области Сергей Космачев и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко", - указано в заявлении.
Органы власти и местного самоуправления обращаются к жителям Коркинского округа и близлежащих районов с просьбой не поддаваться на провокационные призывы к противоправным действиям, отмечает пресс-служба.
СУСК по региону поясняет, что прием граждан руководителем следственного управления СК РФ по Челябинской области Алексеем Колбасиным начнется с 15.00 (13.00 мск) в здании администрации Коркинского муниципального округа по адресу: ул. 30 лет ВЛКСМ, 2.
Вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.