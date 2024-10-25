https://ria.ru/20241025/korkino-1979964228.html

В Коркино задержали наиболее активных участников волнений

В Коркино задержали наиболее активных участников волнений - РИА Новости, 25.10.2024

В Коркино задержали наиболее активных участников волнений

Сотрудники правоохранительных органов в Коркинском муниципальном округе Челябинской области в четверг вечером задержали наиболее активных участников волнений... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:32

2024-10-25T08:32

2024-10-25T12:04

происшествия

коркино

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство женщины-таксиста в коркино

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Коркинском муниципальном округе Челябинской области в четверг вечером задержали наиболее активных участников волнений после убийства женщины-таксиста, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, убийство вызвало волнения местных жителей, требующих наказания виновных в преступлении - на улицы Коркина в четверг вышли около 150 человек. На месте в течение дня работали представители местной администрации округа, исполнительных органов области, была организована разъяснительная работа с населением и участниками волнений."Для работы на месте по поручению главы региона выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по пресечению противоправной деятельности, задержания наиболее активных участников волнений. Госпитализировано двое пострадавших. Их состояние стабильное, оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, 17-летнего подозреваемого задержали вечером в четверг. СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим домой на такси, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979963519.html

коркино

челябинская область

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происшествия, коркино, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино