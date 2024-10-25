https://ria.ru/20241025/korkino-1979963519.html

Ситуация в Коркино стабилизировалась, заявили власти

Ситуация в Коркино стабилизировалась, заявили власти - РИА Новости, 25.10.2024

Ситуация в Коркино стабилизировалась, заявили власти

Ситуация, связанная со стихийным сходом граждан в Коркинском муниципальном округе Челябинской области после убийства женщины-таксиста, стабилизировалась,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T08:28

2024-10-25T08:28

2024-10-25T12:04

коркино

челябинская область

алексей текслер

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

убийство женщины-таксиста в коркино

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Ситуация, связанная со стихийным сходом граждан в Коркинском муниципальном округе Челябинской области после убийства женщины-таксиста, стабилизировалась, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона."В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством девушки-водителя такси. Ситуация находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который в постоянном режиме координирует деятельность органов власти", - говорится в сообщении.Пресс-служба отмечает, что у убитой женщины остались двое детей. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера семье погибшей будет оказана необходимая помощь, также администрация округа находится в постоянном контакте с семьей, с детьми работает соцслужба, добавляется в сообщении. Детям 11 и 15 лет.По данным управления СК по региону, вечером в среду в автомобиле, находящемся вблизи дома №1 по улице Ватутина в Коркино, нашли тело занимавшейся частным извозом 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого задержали вечером в четверг.СК уточнял, что между потерпевшей и подозреваемым, ехавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в ходе которого мужчина не менее четырех раз ударил женщину ножом в грудь.

https://ria.ru/20241025/korkino-1979965100.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html

коркино

челябинская область

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коркино, челябинская область, алексей текслер, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино