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В Коркино, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по людям - РИА Новости, 25.10.2024
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08:20 25.10.2024 (обновлено: 12:25 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/korkino-1979962927.html
В Коркино, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по людям
В Коркино, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по людям - РИА Новости, 25.10.2024
В Коркино, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по людям
В Коркинском муниципальном округе Челябинской области задержали подозреваемого в покушении на двух мужчин во время волнений, которые начались после убийства... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T08:20
2024-10-25T12:25
происшествия
коркино
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт — РИА Новости. В Коркинском муниципальном округе Челябинской области задержали подозреваемого в покушении на двух мужчин во время волнений, которые начались после убийства женщины-таксиста, сообщило региональное управление Следственного комитета.&quot;По данным следствия, 24 октября вечером подозреваемый, находясь в доме № 66 по улице Троицкая города Коркино, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в находящихся вблизи указанного жилища 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся&quot;, — говорится в релизе.Вечером 23 октября в Коркино, на улице Ватутина, нашли в автомобиле тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. На этом фоне начались общественные волнения. Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, двое мужчин получили ранения. Силовики оперативно задержали подозреваемого — это 58-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. В СК отметили, что стрелявший не смог довести преступный умысел до конца — жертв удалось избежать, поскольку раненых сразу же доставили в больницу, где им оказали помощь.Следователи направили в суд ходатайство об аресте подозреваемого. Они также провели обыски, изъяли оружие и назначили судебные экспертизы, в том числе баллистическую.По информации источника в правоохранительных органах, задержанный — глава цыганской диаспоры.Сейчас ситуация в Коркино стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль, заявили региональные власти. По их данным, всего на улицы вышло около 150 человек, они требовали наказать виновного в убийстве женщины. Наиболее активных участников волнений, более 40 человек, доставили в полицию. После проверки на часть задержанных составили протоколы.По словам бывшего мужа убитой таксистки, в Коркино постоянно происходят стычки с представителями цыганской диаспоры, а несколько лет назад после совершенного убийства цыгане вынуждены были покинуть город, но затем вернулись. В СК обратили внимание на то, что жителей Коркино давно беспокоит проблема противоправного поведения проживающих в городе цыган, но она никак не решается.
https://ria.ru/20241025/korkino-1979965100.html
https://ria.ru/20241024/zaderzhanie-1979911699.html
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353
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Задержание подозреваемого в покушении на убийство двух мужчин в Челябинской области
Подозреваемый в покушении на убийство двух мужчин задержан в челябинском Коркино, где ранее произошло убийство женщины, сообщает СК по региону.
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происшествия, коркино, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Следственный комитет России (СК РФ), Челябинская область, Убийство женщины-таксиста в Коркино
В Коркино, где были волнения, задержали подозреваемого в стрельбе по людям

В челябинском Коркино задержали подозреваемого в покушении на убийство 2 мужчин

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт — РИА Новости. В Коркинском муниципальном округе Челябинской области задержали подозреваемого в покушении на двух мужчин во время волнений, которые начались после убийства женщины-таксиста, сообщило региональное управление Следственного комитета.
«

"По данным следствия, 24 октября вечером подозреваемый, находясь в доме № 66 по улице Троицкая города Коркино, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в находящихся вблизи указанного жилища 37-летнего и 29-летнего мужчин, после чего скрылся", — говорится в релизе.

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Вечером 23 октября в Коркино, на улице Ватутина, нашли в автомобиле тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. СК возбудил уголовное дело об убийстве, вскоре задержали подозреваемого — 17-летнего местного жителя. На этом фоне начались общественные волнения.
Вечером следующего дня из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, двое мужчин получили ранения. Силовики оперативно задержали подозреваемого — это 58-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
В СК отметили, что стрелявший не смог довести преступный умысел до конца — жертв удалось избежать, поскольку раненых сразу же доставили в больницу, где им оказали помощь.
Следователи направили в суд ходатайство об аресте подозреваемого. Они также провели обыски, изъяли оружие и назначили судебные экспертизы, в том числе баллистическую.
По информации источника в правоохранительных органах, задержанный — глава цыганской диаспоры.
Сейчас ситуация в Коркино стабилизировалась, губернатор Алексей Текслер взял ее на личный контроль, заявили региональные власти. По их данным, всего на улицы вышло около 150 человек, они требовали наказать виновного в убийстве женщины. Наиболее активных участников волнений, более 40 человек, доставили в полицию. После проверки на часть задержанных составили протоколы.
По словам бывшего мужа убитой таксистки, в Коркино постоянно происходят стычки с представителями цыганской диаспоры, а несколько лет назад после совершенного убийства цыгане вынуждены были покинуть город, но затем вернулись. В СК обратили внимание на то, что жителей Коркино давно беспокоит проблема противоправного поведения проживающих в городе цыган, но она никак не решается.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве таксиста
24 октября, 20:16
 
ПроисшествияКоркиноСледственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьУбийство женщины-таксиста в Коркино
 
 
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