https://ria.ru/20241025/koreja-1980082296.html

Южнокорейская оппозиция раскритиковала призывы к ракетным ударам по России

Южнокорейская оппозиция раскритиковала призывы к ракетным ударам по России - РИА Новости, 25.10.2024

Южнокорейская оппозиция раскритиковала призывы к ракетным ударам по России

Южнокорейская оппозиция раскритиковала призывы депутатов правящей партии к координации действий с ВСУ для нанесения ракетных ударов по территории РФ, где, по... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:48

2024-10-25T14:48

2024-10-25T14:48

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Южнокорейская оппозиция раскритиковала призывы депутатов правящей партии к координации действий с ВСУ для нанесения ракетных ударов по территории РФ, где, по неподтвержденным слухам, якобы находятся северокорейские военные для отправки в зону конфликта на Украине, при этом Пхеньян ранее назвал эти слухи беспочвенными, а в Москве выражали удивление по поводу ажиотажа в Сеуле на эту тему. "Правительство, не сумевшее сохранить жизни молодого морского пехотинца (погибшего в прошлом году при ликвидации последствий наводнений - ред.) и множества молодых людей на Итхэвоне (где в результате давки на Хэллоуин в 2022 году погибли 159 человек - ред.), теперь что, пытается перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров? Придите в себя!" - приводит агентство Рёнхап слова лидера Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна. Председатель партии, сохраняющей большинство в южнокорейском парламенте, призвал правительство и правящую Гражданскую силу принести извинения за то, что они "своими легкомысленными словами провоцируют кризис", а не пытаются снять озабоченности граждан в и без того неспокойной ситуации с национальной безопасностью. Накануне южнокорейское онлайн-издание Идейли опубликовало фотографию телефона одного из членов парламентского комитета по обороне от правящей партии Хан Ги Хо, на которой была запечатлена переписка депутата с его бывшим коллегой и экс-министром обороны Син Вон Сиком, который сейчас занимает должность начальника управления национальной безопасности в администрации президента. В ней Хан Ги Хо пишет, что "если получится договориться с Украиной, было бы хорошо устроить бомбардировку и нанести ракетные удары по подразделениям марионеточной северокорейской армии, чтобы нанести им потери и затем скормить эти потери" КНДР "в психологической войне". На это глава управления нацбезопасности отвечает: "Ага, рассмотрим. Я сегодня уже провел экстренное совещание по выработке мер". Хан Ги Хо также предлагает Син Вон Сику отправить на Украину офицеров связи, на что представитель администрации президента отвечает, что "так и будет сделано". Переписка между двумя бывшими генералами-лейтенантами армии Республики Корея велась в Telegram, в отношении руководства которого южнокорейская полиция сейчас ведет расследование с целью привлечения к ответственности за распространение порнографических дипфейков. Самым массовым мессенджером в Южной Корее является Kakao Talk, однако после того, как в 2014 году стало известно о возможности местных правоохранителей осуществлять мониторинг всех южнокорейских приложений, многие политики и представители бизнеса перешли на Telegram. Указанный обмен сообщениями состоялся 18 или 21 октября, когда в администрации президента проводились соответствующие совещания и когда Син Вон Сик, судя по фотографии, последний раз был в сети. Депутат Хан Ги Хо в интервью Идейли не стал отрицать подлинность переписки, заявив, что полагает, что Южная Корея "может поговорить с Украиной, чтобы она нанесла удары (по северокорейским военным)". При этом высокопоставленный источник в администрации президента сообщил изданию, что сейчас рассматривается лишь вариант отправки мониторинговой группы, которая могла бы изучать тактику действий войск КНДР и проводить допросы пленных "в случае, если северокорейские вооруженные силы будут действительно введены в боевые действия". Однопартийцы депутата призвали "не политизировать" этот "личный диалог", заявив, что речь шла лишь о "психологической войне с целью снижения морального духа северокорейских войск". Сам Хан Ги Хо впоследствии заявил, что это было "личное мнение", отражавшее "необходимость точно донести до народа" КНДР, что "северокорейскую армию" якобы "направили на войну на Украину". Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, в свою очередь, призвал "не делать расширительных трактовок", отметив, что "направление (политики) нашего правительства совсем другое". Представитель офиса президента Южной Кореи сегодня также сообщил журналистам, что ответ начальника управления национальной безопасности был лишь "этикетной реакцией". По его словам, сейчас поступает множество различных предложений по мерам, которые Сеул может предпринять, и ставшая предметом обсуждений переписка "не является официальной позицией правительства". Южнокорейская оппозиция, тем не менее, призвала Гражданскую силу немедленно исключить из своих рядов Хан Ги Хо, а администрацию президента - уволить Син Вон Сика. Экс-лидер демократической партии и член парламентского комитета по обороне Чху Ми Э накануне заявила, что КНДР может воспринять атаку на своих военных как объявление войны, что спровоцирует акции возмездия и боевые действия на Корейском полуострове. А ее коллега по партии и зампред комитета Пу Сын Чхан указал, что главной задачей южнокорейских вооруженных сил является защита государственной территории от внешних угроз, поэтому ни о каких попытках стимулирования нанесения ударов за рубежом не может идти и речи. Объединенная демократическая партия в пятницу провела в Национальном собрании акцию протеста с осуждением вскрывшейся переписки. Руководитель фракции оппозиционных демократов Пак Чхан Дэ в ходе акции раскритиковал позицию южнокорейского президента Юн Сок Ёля, допустившего возможность поставок летальных вооружений на Украину, заявив, что если к этому добавятся попытки нанесения ударов в целях "психологической войны", это поставит Южную и Северную Корею на грань "прокси-войны на далекой чужой земле, а также (прямых - ред.) столкновений". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж вокруг сообщений о якобы отправке военных КНДР "вбросами и шумихой". Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о якобы отправке военных КНДР на СВО, обращал внимание на противоречивость информации по этому поводу, когда "Южная Корея заявляет одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям". Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявлял, что альянс не может подтвердить, что КНДР отправляет своих солдат на Украину.

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https://ria.ru/20240624/ukraina-1955101181.html

https://ria.ru/20241024/kndr-1979700395.html

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