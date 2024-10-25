https://ria.ru/20241025/komi-1980038564.html
Упавшая с пятого этажа в Коми девушка оказалась беременной
Упавшая с пятого этажа в Коми девушка оказалась беременной - РИА Новости, 25.10.2024
Упавшая с пятого этажа в Коми девушка оказалась беременной
Жительница Сыктывкара, которая упала с балкона пятого этажа, пытаясь спуститься вниз по занавеске, оказалась беременной, она находится в перинатальном центре в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:59
2024-10-25T12:59
2024-10-25T12:59
происшествия
сыктывкар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Жительница Сыктывкара, которая упала с балкона пятого этажа, пытаясь спуститься вниз по занавеске, оказалась беременной, она находится в перинатальном центре в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве республики Коми. Ранее республиканское управление МВД информировало о проведении проверки после того, как 21-летняя девушка упала с балкона пятого этажа на Емальской улице в Сыктывкаре. По предварительным данным, ее запер в квартире сожитель, и девушка попыталась выбраться через балкон, скрутив тюль в жгут, но сорвалась. "Девушка находится в Коми республиканском перинатальном центре в отделении реанимации. Состояние тяжелое", – сказала собеседница агентства.
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происшествия, сыктывкар
Упавшая с пятого этажа в Коми девушка оказалась беременной
Минздрав: упавшая с пятого этажа в Коми девушка оказалась беременной
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Жительница Сыктывкара, которая упала с балкона пятого этажа, пытаясь спуститься вниз по занавеске, оказалась беременной, она находится в перинатальном центре в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве республики Коми.
Ранее республиканское управление МВД информировало о проведении проверки после того, как 21-летняя девушка упала с балкона пятого этажа на Емальской улице в Сыктывкаре. По предварительным данным, ее запер в квартире сожитель, и девушка попыталась выбраться через балкон, скрутив тюль в жгут, но сорвалась.
"Девушка находится в Коми республиканском перинатальном центре в отделении реанимации. Состояние тяжелое", – сказала собеседница агентства.