https://ria.ru/20241025/komi-1980038564.html

Упавшая с пятого этажа в Коми девушка оказалась беременной

Упавшая с пятого этажа в Коми девушка оказалась беременной - РИА Новости, 25.10.2024

Упавшая с пятого этажа в Коми девушка оказалась беременной

Жительница Сыктывкара, которая упала с балкона пятого этажа, пытаясь спуститься вниз по занавеске, оказалась беременной, она находится в перинатальном центре в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:59

2024-10-25T12:59

2024-10-25T12:59

происшествия

сыктывкар

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Жительница Сыктывкара, которая упала с балкона пятого этажа, пытаясь спуститься вниз по занавеске, оказалась беременной, она находится в перинатальном центре в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве республики Коми. Ранее республиканское управление МВД информировало о проведении проверки после того, как 21-летняя девушка упала с балкона пятого этажа на Емальской улице в Сыктывкаре. По предварительным данным, ее запер в квартире сожитель, и девушка попыталась выбраться через балкон, скрутив тюль в жгут, но сорвалась. "Девушка находится в Коми республиканском перинатальном центре в отделении реанимации. Состояние тяжелое", – сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20241002/dtp-1976047121.html

сыктывкар

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2024

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происшествия, сыктывкар