https://ria.ru/20241025/kodeks-1980035512.html

Белгородские депутаты одобрили изменения в Избирательный кодекс

Белгородские депутаты одобрили изменения в Избирательный кодекс - РИА Новости, 25.10.2024

Белгородские депутаты одобрили изменения в Избирательный кодекс

Депутаты Белгородского областной Думы 24 октября на заседании одобрили внесение изменений в Избирательный кодекс региона, сообщил в своем телеграм-канале спикер РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:53

2024-10-25T12:53

2024-10-25T12:53

белгородская область

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754613767_180:507:2893:2033_1920x0_80_0_0_c7e20f6151787e56a906754ea8ad7c65.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Депутаты Белгородского областной Думы 24 октября на заседании одобрили внесение изменений в Избирательный кодекс региона, сообщил в своем телеграм-канале спикер регионального парламента Юрий Клепиков. На заседании депутаты рассмотрели 20 вопросов. Один из них касался Избирательного кодекса. "Так, в Избирательный кодекс области вносятся изменения юридико-технического характера, касающиеся наименования органов государственной власти. Одновременно с этим в связи с наделением некоторых городских округов Белгородской области статусом муниципального округа, нормы Кодекса дополняются положениями о муниципальных округах", - написал Клепиков. Помимо принятия закона депутаты утвердили новую схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы. Прежняя схема была утверждена Избирательной комиссией Белгородской области 26 ноября 2014 года сроком на 10 лет.

https://ria.ru/20241025/belgorod-1980030954.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума